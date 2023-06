La SAQ hausse le prix de plusieurs de ses produits

Vos bouteilles d’alcool coûteront plus cher dès le 18 juin prochain. Les produits courants et en approvisionnement de la Société des alcools du Québec (SAQ), représentant plus de 90% des produits vendus par la SAQ auprès de ses consommateurs, subiront une hausse de prix moyenne globale de 1,1%.

Ce bond concerne environ 1862 produits, et le montant moyen des augmentations oscille autour de 0,87 $. Les consommateurs devront s’attendre aussi à ce qu’environ 130 autres produits en rabais subissent un ajustement de prix à la hausse le 16 juillet prochain.

La présidente et chef de la direction de la SAQ, Catherine Dagenais, invoque l’inflation pour justifier ces gonflements de prix. «Comme tout commerce de détail, la SAQ n’échappe pas à l’inflation. Toutefois, malgré la croissance de valeur de l’euro et du dollar américain et l’augmentation des coûts des matières premières, nous avons pu limiter la hausse des prix bien en deçà de l’Indice des prix à la consommation, qui se situait au Québec en avril dernier à 4,8 %», soutient-elle dans un communiqué.

La SAQ annonce qu’elle compte en revanche maintenir une offre de produits sous les 12$. Dès dimanche, cette section «à petits prix» regroupera 122 produits disponibles en magasin ou en ligne.

Hausse et baisse des produits courants et en approvisionnement continu. Source : SAQ.

La SAQ autorise normalement la hausse des prix seulement deux fois par année, soit aux mois de mai et de novembre. Or, dans sa communication, la société d’État indique avoir reporté ce redressement au mois de juin afin «d’intégrer à sa structure de prix la récente baisse des frais de transport maritime» et ainsi limiter ces augmentations.