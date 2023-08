Un premier vaccin contre le VRS au Canada

Un premier vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) a été approuvé au Canada pour les personnes de 60 ans et plus.

L’efficacité du vaccin Arexvy a été démontrée à 82,6% pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures causées par le VRS chez les personnes âgées et à 94,6 % chez les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents, a annoncé vendredi la société biopharmaceutique GSK, qui fabrique le vaccin. Arexvy a déjà été approuvé aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni.

« Les scientifiques cherchent depuis des décennies une solution à l’infection par le VRS. […] Nous espérons qu’avec un vaccin maintenant disponible pour les personnes âgées au Canada, le fardeau du virus qui pèse sur notre système de soins de santé sera considérablement allégé», a indiqué la directrice médicale nationale de GSK Canada, Marni Freeman, par communiqué.

Le VRS est un virus courant qui affecte les poumons et les voies respiratoires. Les symptômes incluent notamment la toux, la respiration sifflante, les maux de tête et la fatigue, selon Santé Canada. Les enfants de moins d’un an, les personnes âgées et les adultes atteints d’une maladie pulmonaire ou cardiaque chronique sont particulièrement vulnérables aux complications causées par le VRS. Le virus peut entraîner une hospitalisation et même la mort.

L’activité du VRS est généralement plus élevée d’octobre à mai. Le vaccin devrait être disponible avant cette période en 2023-2024, assure la société.

«Jusqu’à maintenant, le VRS était l’une des principales maladies respiratoires infectieuses contre lesquelles il n’existait pas de vaccin ni de traitement précis pour les personnes âgées», a déclaré Henry Roberts de MPOC Canada [NDLR : Maladie pulmonaire obstructive chronique]. «Le fait d’avoir la possibilité de recevoir un vaccin qui peut prévenir l’infection par le VRS chez les personnes âgées au Canada […] constitue un progrès réjouissant et un grand pas en avant du point de vue de la santé publique. »