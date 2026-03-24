Prix de l’essence: Québec solidaire propose un chèque aux moins nantis

Alors que le prix de l’essence atteint près de 2$ le litre en raison du conflit en Iran, Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire, propose une solution pour soulager les ménages les plus touchés. Elle suggère de redistribuer une partie des revenus de la tarification carbone pour offrir une aide financière ciblée, tout en maintenant les efforts de transition écologique.

La hausse des prix a un plus grand impact sur les familles à faible revenu, notamment les mères monoparentales. Québec solidaire propose de redistribuer 20% des revenus de la tarification carbone, soit environ 150 millions de dollars en 2026, pour offrir une ristourne annuelle de 100$ à 475$ aux ménages les plus vulnérables.

Le Parti conservateur du Québec et le Parti québécois proposent, pour leurs parts, de réduire la taxe sur l’essence. Pour Québec solidaire, une baisse généralisée de la taxe ne ferait qu’enrichir les compagnies pétrolières.

«Une augmentation de 30 ou 40 cents le litre n’a pas le même impact pour une mère monoparentale qui conduit une minivan que pour un PDG en voiture de luxe. Il faut une aide ciblée pour celles et ceux qui en ont réellement besoin, pas des mesures mur-à-mur», dit-elle.

Une augmentation due à la guerre

Depuis le début de l’intervention militaire américaine en Iran, le prix de l’essence a augmenté d’environ 0,40$ le litre en moyenne à Montréal. Les prix affichés sont allés d’environ 1,50$ le litre à plus de 1,90$.

Plusieurs observateurs s’attendent à ce que le prix du litre d’essence dépasse 2$.

Le prix du pétrole a gonflé lorsque l’Iran a bloqué le détroit d’Ormuz en réaction aux frappes américaines. Environ 20% de l’offre mondiale de pétrole passe par ce détroit.

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