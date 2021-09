La mairesse de Montréal visée par une mise en demeure

L’ancien chef du Service de Police de Montréal, Philippe Pichet a mis en demeure la mairesse de Montréal. Transmise ce matin, la mise en demeure porte sur des propos tenus par la mairesse lors d’un point de presse lundi après-midi.

Le document que Métro a consulté indique que M. Pichet considère les propos tenus par la mairesse, «d’injustes et de diffamatoires».

En réponse à la question d’un journaliste sur la violence par armes à feu, la mairesse à déclaré: «les armes qui circulent, disons-le, est-ce que c’est la faute de la mairesse de Montréal? Si les armes se promènent à travers les frontières, est-ce que c’est la faute de Valérie Plante?»

La mairesse a ensuite affirmé: «lorsque je suis arrivé à l’hôtel de ville, il a fallu que je change un chef de police parce que la pagaille était prise. M Pichet, le chef de police choisi par M. Coderre… Il y avait des guerres intestines, il y avait un bris de confiance».

«Des propos injustifiés et dégradants», disent les avocats

Pour les avocats, ces propos «apposent une étiquette de mauvais gestionnaire à notre client de façon arbitraire et erronée, ce qui est faux» et «en lui apposant en plus une connotation politique inappropriée et sans fondement.»

Le fait que vous soyez impliquée dans une campagne électorale ne vous permet pas de tenir des propos dégradants et injustifiés à l’égard de notre client qui n’est aucunement impliqué en politique. Avocats de Philippe Pichet.

Les avocats de M. Pichet demande à la mairesse Valérie Plante de se «rétracter publiquement ou dans un forum semblable ou équivalent à celui lors duquel vous avec tenus ces propos, et ce dans les cinq jours de la réception de la présente». Après ce délai, la mise en demeure indique que M. Pichet «se réserve le droit de vous réclamer des dommages pour atteinte à la réputation».

Joint par Métro, le cabinet de la mairesse n’a pas émis de commentaire pour le moment et a expliqué «prendre connaissance de la mise en demeure».

Philippe Pichet a entamé des procédures judiciaires contre la ville et le gouvernement du Québec pour 1,1 M$ à la suite de sa suspension en décembre 2017. Peu de temps auparavant, la gestion du SPVM avait fait l’objet d’un rapport.