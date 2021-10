Élections municipales: haro sur les enjeux locaux de Montréal

Valérie Plante et Denis Coderre

Aujourd’hui, Métro s’associe avec CIBL pour plonger en profondeur dans les enjeux qui préoccupent les citoyens dans le cadre des élections municipales à Montréal. Sur nos différentes plateformes, vous retrouverez des entrevues, des analyses, des reportages portant sur la ville dans son ensemble, mais aussi sur les enjeux et les arrondissements les plus chauds.

Que ce soit les fusillades dans le nord-est, les flips immobiliers dans Verdun, la marina de Lachine ou la lutte à trois dans Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Métro s’est intéressé aux enjeux qui touchent le plus directement les citoyens. Nous offrons ainsi un complément au travail de fond que vous pourrez entendre sur les ondes de votre radio locale.

Ce partenariat, conclut à l’initiative de CIBL, s’insère dans une volonté de mettre l’accent sur la nouvelle locale et hyper-locale. Nous l’avons promis lors de la présentation du nouveau Métro : nous sommes dorénavant 100% montréalais et nous voulons donner la parole à ceux et celles qui font avancer notre magnifique métropole.

Que vous soyez en voiture, au boulot, à la maison à faire le ménage ou que vous passez tout simplement du temps sur votre téléphone, je vous invite à lire, écouter et regarder ce que nous avons produit. J’espère que nous aurons participé à vos réflexions à l’approche des élections municipales à Montréal.