Agression sexuelle: un élu de Projet Montréal nie les allégations

Le candidat de Projet Montréal dans Saint-Henri-Est-Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles-Griffintown et membre du comité exécutif Craig Sauvé a nié ce matin les allégations d’agression sexuelle qui pèsent sur lui.

J’ai fait l’objet d’une allégation non fondée concernant un événement s’étant déroulé en 2012. N’ayant rien à me reprocher, j’ai traité cette allégation de manière collaborative et respectueuse, et après une enquête approfondie, la police a fermé le dossier. Je veux être clair avec tout le monde, je nie catégoriquement ces allégations. Je ne ferai pas d’autres commentaires et analyserai les recours à ma disposition.

Craig Sauvé via un communiqué