Retour graduel des fonctionnaires au bureau le 15 novembre

Près d’une semaine après la levée de la recommandation de télétravail par la santé publique, le gouvernement annonce que les fonctionnaires de la province effectueront un retour au bureau.

Ce retour s’effectuera de manière hybride, avec un minimum de deux quarts de travail au bureau par semaine. La balance sera faite à partir de la maison. La décision était prévisible, puisque la Santé publique recommande ce modus operandi pour le retour au travail.

«Le gouvernement pourra donc expérimenter, très bientôt, l’organisation du travail en mode hybride dans la fonction publique. Je le réitère: le télétravail pour les employés dont les tâches sont propices à ce mode de travail est là pour rester», confirme la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel.

D’ici la mi-janvier, le gouvernement souhaite que la moitié du personnel qui effectue présentement du télétravail retourne au bureau. Dans l’année qui suivra, l’objectif sera que tous les employés de la fonction publique effectuent leur retour, suivant le modèle hybride.

«Je suis persuadée que cette façon de faire permettra un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle et qu’il rendra le gouvernement plus attrayant», assure Sonia LeBel.

Le gouvernement se réserve le droit de cesser le retour au travail advenant une régression de la situation épidémiologique.

Retour attendu du milieu des affaires

Pour la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le retour des fonctionnaires constitue une «excellente nouvelle».

Le gouvernement assume son rôle de leadership et envoie un signal fort dans un contexte de retour à une nouvelle normalité. «La formule avancée par la ministre s’aligne parfaitement avec les principes du retour dans les tours enchâssés dans la Déclaration d’engagements signée par les partenaires de l’initiative Relançons MTL: nous voulons tous un retour hybride, progressif, flexible et sécuritaire», se réjouit le président Michel Leblanc.

Au centre-ville de Montréal, 50% des employés ont déjà effectué un retour au bureau, selon le directeur général de Montréal centre-ville, Glenn Castanheira. La moitié d’entre eux travaillerait déjà à temps plein sur place, et l’autre moitié, en mode hybride. «Et malgré ce retour au travail, on n’a recensé aucune éclosion, a-t-il indiqué à Métro.

On peut se donner une bonne tape dans le dos. Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville

Une forte vague de travailleurs de retour au bureau n’est toutefois pas attendue de manière imminente. «Les employeurs qui hésitaient encore vont commencer progressivement, en ramenant quelques personnes quelques jours par semaine. D’autres vont attendre un peu après le temps des Fêtes, question d’arrimer les ajustements à faire», a dit M. Castanheira.

Le retrait des mesures sanitaires se fait surtout sentir dans le domaine événementiel. Au Palais des congrès de Montréal, les salles seraient pleinement réservées jusqu’au printemps, a ajouté M. Castanheira. «Ces gros événements, ce sont d’énormes retombées pour le centre-ville. Je pense qu’on a tous appris que les congrès par Zoom ont leurs limites.»

Pour la présidente du Regroupement des Sociétés de développement commercial (SDC) du Québec, Géna Déziel, il s’agit «presque d’un retour à la normale».

«On a encore du travail à faire, mais on sent qu’on emprunte le bon chemin pour retrouver une pleine vitalité économique», a-t-elle affirmé.