Mise à jour économique: revenus en hausse, allégements pour les familles

Le déficit budgétaire du gouvernement du Québec diminue, selon la mise à jour économique présentée par le ministre des Finances, Éric Girard. Québec entend utiliser ce coussin financier pour financer des allégements fiscaux pour les familles, notamment pour faire face au taux d’inflation élevé.

La reprise financière du Québec s’avère meilleure qu’escomptée. La croissance économique devrait atteindre 6,5%, soit 2,3% de plus que ce qui était prévu au mois de mars. Cela se traduit par un déficit moins élevé que prévu. Celui-ci serait de 6,8 milliards de dollars, une diminution de 5,4 G$ comparativement aux dernières projections.

Avec une marge de manœuvre plus ample qu’escompté, le gouvernement entend injecter 10,7 milliards de dollars de plus dans les programmes gouvernementaux.

Une tranche de 2,1 milliards de dollars servira à aider les familles à affronter l’inflation, qui atteint 4%. Cela comprend 1,1 milliard dans un crédit d’impôt pour la garde des enfants. Une prestation exceptionnelle pour le coût de la vie, atteignant 400 $ pour les couples et 275 $ pour les individus vivant seuls, sera mise en place. Le soutien aux aînés de 70 ans et plus sera aussi augmenté.

La mise à jour économique prévoit une somme de 304 M$ qui sera injectée pour faciliter l’accès au logement. Cette somme servira notamment à la construction de 2200 logements communautaires. À titre comparatif, le parti d’opposition Québec solidaire demandait plus tôt cette année la construction de 10 000 logements de ce type par année.

Comme prévu, 2,4 milliards seront injectés dans la création de places en service de garde.

Racisme et armes à feu

Deux enjeux d’actualité, la lutte au racisme et aux armes à feu, occuperont une mince partie des investissements prévus dans la mise à jour économique du ministre Girard. Québec injecte 742 M$ pour «soutenir les communautés». Ce chiffre comprend une somme de 150 M$ pour la lutte aux armes à feu.

Lundi, François Legault rencontrait la mairesse de Montréal, Valérie Plante, à la suite du décès du jeune Thomas Trudel. Le premier ministre du Québec disait «ne plus reconnaître Montréal» en raison d’actes violents récents.

Québec injectera aussi 21 M$ dans la lutte au racisme.

Reprise économique

Une somme de 444 M$ sera investie dans le but «d’accélérer la croissance des entreprises». Des projets seront financés et les premières «zones d’innovation», promises par Québec depuis longtemps, verront le jour.

La mise à jour économique prévoit aussi 2,9 M$ pour s’attaquer aux problèmes de rareté de la main-d’oeuvre. L’objectif sera de former et de requalifier près de 170 000 travailleurs dans des secteurs clefs d’ici les cinq prochaines années. On souhaite notamment les rediriger vers l’éducation et la santé.

Un nouveau programme de bourses sera mis en place pour les étudiants qui se dirigeront vers ces secteurs. Au niveau universitaire, il sera possible de toucher jusqu’à 15 000 $ en trois ans pour les étudiants à temps plein.