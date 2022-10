Québec mieux représenté que Montréal dans le gouvernement

Chantal Rouleau, qui vient d’être nommée ministre de la Solidarité sociale et de l’action communautaire, est la seule membre du conseil des ministres issue de l’île de Montréal. Dans toute la région métropolitaine, cependant, le nouveau gouvernement Legault a nommé 10 ministres.

À noter que l’ex-mairesse de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles n’est plus la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal – ce poste a été confié à Pierre Fitzgibbon (Terrebonne). Ce dernier réside cependant à Montréal.

Le 3 octobre dernier, la Coalition avenir Québec (CAQ) n’avait fait élire que deux députés à Montréal. Alors que Mme Rouleau était réélue dans la circonscription de Pointe-aux-Trembles, Karine Boivin Roy a remporté celle d’Anjou—Louis-Riel. Cette dernière n’a pourtant pas fait son entrée au gouvernement.

En comparaison, la Ville de Québec conserve ses trois sièges au conseil des ministres. Toutefois, deux des détenteurs, Jonathan Julien et Geneviève Guilbault relèveront de nouveaux défis. Quant à Éric Caire, il conserve le poste qu’il occupait jusqu’à la dissolution du parlement en août dernier.

Ces trois ministres ne sont pas les seuls ministres dans la «deuxième métropole» de la province puisque le député de Lévis, Bernard Drainville, a été nommé ministre de l’Éducation. Sa collègue de Chutes-de-la-Chaudière, l’ancienne journaliste Martine Biron, sera ministre des Relations internationales et de la Francophonie ainsi que ministre responsable de la Condition féminine.

Plus de représentation dans la couronne de Montréal

En apparence, il y a bien plus de ministres issus de la région de Québec que de Montréal. S’il n’y a qu’une ministre à Montréal, la CAQ compte de nombreux ministres élus dans des circonscriptions de la rive nord et de la rive sud de Montréal.

C’est le cas de Lionel Carmant (Taillon), qui redevient ministre responsable des Services sociaux. Christian Dubé (La Prairie) a été reconduit à son poste de ministre de la Santé et des Services sociaux. Christine Fréchette (Sanguinet) a pour sa part hérité du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Sur l’île de Laval, on note la nomination de Christopher Skeete (Sainte-Rose) comme ministre délégué à l’Économie et responsable de la lutte contre le racisme, et ministre responsable de la région de Laval.

La couronne nord compte le plus grand nombre de ministres, sur toute la région métropolitaine. Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, est l’élu de Deux-Montagnes. Pierre Fitzgibbon (Terrebonne) a hérité d’un très puissant ministère de l’Économie. Éric Girard (Groulx), a conservé ses fonctions de ministre des Finances. Pascale Déry (Repentigny) est ministre de l’Enseignement supérieur du Québec. Le président du caucus du gouvernement, Mario Laframboise, a lui été élu dans Blainville.

La CAQ totalise donc 10 ministres dans la région de Montréal, dont seulement une sur l’île. La région de Québec—Lévis en a 5, dont 3 rien que dans la Capitale-Nationale.