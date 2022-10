Voici les ministres du nouveau gouvernement Legault

La Coalition avenir Québec a dévoilé ce jeudi son nouveau conseil des ministres. Ce dernier compte 30 membres, dont 14 femmes. Rappelons que sur les 89 députés caquistes élus, 58 étaient des femmes. On note dans ce nouveau conseil quelques nouvelles arrivées, mais le noyau dur du premier gouvernement caquiste reste en poste.

Comme évoqué pendant la campagne par François Legault lui-même, sa «meilleure équipe économique» a été reconduite. Éric Girard conserve ainsi le ministère des Finances. Sonia Lebel demeure présidente du conseil du Trésor et ministre responsable de l’Administration gouvernementale.

Pierre Fitzgibbon, qui était ministre de l’Économie et de l’Innovation, hérite d’un portefeuille ministériel élargi. En plus de son ministère initial, qu’il conserve, il devient également ministre de l’Énergie, responsable du Développement économique des régions ainsi que de la région de Montréal. Il remplace ainsi Chantal Rouleau comme ministre responsable des dossiers de la métropole. L’ancien ministre de l’Énergie, Jonatan Julien, hérite du ministère des Infrastructures et devient responsable de la région de la Capitale-Nationale, poste occupé par Geneviève Guilbault.

Sans surprise, Christian Dubé a retrouvé son poste de ministre de la Santé et des Services sociaux. François Legault avait déjà laissé savoir la confiance qu’il avait en lui à ce poste. Il l’avait notamment remercié dans son discours de victoire le 3 octobre.

Lionel Carmant, qui faisait déjà partie de son équipe, redevient ministre responsable des Services sociaux. Pour compléter le «trio» santé, Sonia Bélanger, ex-PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, est la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés.

Du changement

Geneviève Guilbault demeure vice-première ministre, mais n’est plus responsable de la région de la Capitale-Nationale. Elle devient ministre des Transports et de la Mobilité durable, remplaçant François Bonnardel. Ce dernier est ainsi le nouveau ministre de la Sécurité publique, avec en plus la responsabilité de la région de l’Estrie.

Christine Fréchette est la nouvelle ministre de l’Immigration. Cette nouvelle recrue de la CAQ hérite du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Rappelons que son prédécesseur Jean Boulet s’était «disqualifié» à ce poste selon le premier ministre, après des propos controversés sur les immigrants. Il reste cependant au gouvernement, en tant que ministre du Travail et ministre responsable de la Mauricie et la région du Nord-du-Québec.

L’ex-journaliste Bernard Drainville remplace Jean-François Roberge à la tête du ministère de l’Éducation, et est également nommé responsable de la région Chaudière-Appalaches. Pascale Déry, nouvelle venue, a été nommée ministre de l’Enseignement supérieur du Québec.

Chantal Rouleau n’est plus responsable de la région de Montréal. Elle récupère de nouvelles fonctions, en tant que nouvelle ministre de la Solidarité sociale et de l’action communautaire.

Simon Jolin-Barrette, qui a porté le projet de loi 96, retrouve son poste de ministre de la Justice. En revanche, il n’a plus à sa charge le dossier de la protection de la langue française, ministère qu’il avait pourtant créé.

Des choix lourds de sens

Jean-François Roberge, qui n’a donc plus le portefeuille de l’éducation, se voit confier de nombreuses responsabilités. Il devient ministre de la Langue française, des Relations canadiennes et de la Francophonie. Il sera aussi responsable de l’accès à l’information et de la Laïcité. C’est donc lui qui sera au bras-de-fer avec Ottawa sur les questions liées au français.

Benoit Charette demeure ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, malgré avoir subi des critiques dans l’exercice de ses fonctions. Également ministre responsable de la région des Laurentides, il devient aussi ministre des Forêts, des parcs et de la faune. Pierre Dufour, qui occupait ce dernier ministère, ne fait plus partie du conseil des ministres.

Moment historique: Kateri Champagne Jourdain, innu et première femme autochtone élue au Québec, est nommée ministre de l’Emploi. Elle devient par la même occasion la première femme ministre autochtone de l’histoire de la province. Elle sera aussi la ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

Mathieu Lacombe était ministre responsable de l’Outaouais et le reste, en plus d’hériter de l’Abitibi-Témiscamingue. En outre, il est nommé ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse.

C’est Andrée Laforest qui mènera, à nouveau, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Elle est également ministre responsable de la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Elle aura à ses côtés France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l’Habitation.

Pas de surprise

L’ex-journaliste et nouvelle caquiste, Martine Biron, devient ministre des Relations internationales et ministre responsable de la Condition féminine. La championne olympique Isabelle Charest, qui a occupé plusieurs postes dans le gouvernement précédent, est nommée ministre du Sport et des Loisirs.

Caroline Proulx restes à la tête du ministère du Tourisme et demeure ministre responsable de la région de Lanaudière. André Lamontagne a lui aussi conservé ses fonctions de ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et garde la responsabilité de la région du Centre-du-Québec.

Là aussi, pas de surprise, Ian Lafrenière reste ministre des relations avec les Premières Nations et les Inuits. Suzanne Roy est nommée ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie.

Christopher Skeete est ministre délégué à l’Économie et responsable de la lutte contre le racisme, et ministre responsable de la région de Laval. Éric Caire est reconduit à la tête du ministère de la Cybersécurité et du Numérique.

Maïté Blanchette Vézina est la nouvelle ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Elle est également ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine.