QS prêtera serment au roi

Gabriel Nadeau-Dubois, candidat dans Gouin et porte-parole de Québec solidaire

Dans l’espoir de pousser le salon bleu à adopter un projet de loi rendant facultatif le serment au roi, QS cède les armes. Ses onze députés acceptent finalement de prêter serment.

Cela leur permettra de faire leur entrée en chambre et de débattre avec les autres élus, lors du retour prévu le 29 novembre. «La décision du président de l’Assemblée est très décevante, mais elle est claire et sans appel: pour corriger cette injustice pour de bon, il faut adopter un projet de loi», qualifiant le serment au roi d’«inutile et archaïque».

Québec solidaire ne fait pas confiance aux deux partis fédéralistes pour faire ce travail. Quand on veut changer les règles du jeu, on ne peut pas s’en remettre aux autres. Il faut le faire soi-même Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte parole de Québec solidaire

Gabriel Nadeau-Dubois s’engage à collaborer avec le Parti québécois pour rendre le serment facultatif. «Nous sommes ouverts à déposer une motion afin de permettre à tous les députés de siéger sans faire le serment controversé. Nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition pour débloquer le cul-de-sac. Mais pour le faire, il faut siéger», se résout-il.

Le député Sol Zanetti avait déposé un projet de loi dès 2019 pour rendre le serment au roi facultatif pour les élus québécois. Mais le Parti libéral du Québec a bloqué son adoption, en juin.

Au moment d’écrire ces lignes, les députés du Parti québécois refusent toujours de prêter serment au roi.