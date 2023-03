QS veut faire autoriser les animaux de compagnie dans tous les logements

À quatre mois du 1er juillet, Québec solidaire (QS) et la SPCA de Montréal s’inquiètent du phénomène d’abandon d’animaux lors des déménagements, en raison du manque de logements qui les acceptent.

La formation politique souhaite ainsi déposer un projet de loi d’ici la fin de la session parlementaire, le 9 juin prochain. Le parti dit s’inspirer de la France et de l’Ontario, qui l’ont fait il y a quelques décennies.

«Permettre aux gens de garder leurs animaux de compagnie dans leur logement est une manière simple d’enlever un peu de pression aux locataires alors que la crise du logement fait rage», justifie la députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques Manon Massé, via communiqué de presse.

C’est déjà assez difficile comme ça de se trouver un logement abordable, ce l’est encore plus si on a un animal de compagnie. Alors les gens n’ont pas le choix de les abandonner pour pouvoir se loger. C’est inacceptable que des milliers de Québécois et de Québécoises aient à faire ce choix-là alors que la solution est aussi simple.

Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion