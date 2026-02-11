La Tulipe aura accès à une subvention pour relancer ses activités

Le cabaret La Tulipe, fermé depuis septembre 2024, aura droit à une subvention allant jusqu’à 30 000$ pour l’aider à relancer ses activités. L’argent doit servir aux travaux d’insonorisation.

Mercredi, le comité exécutif de Montréal a adopté un projet de règlement qui modifiera les critères d’admissibilité aux subventions municipales pour les travaux d’insonorisation. Cette subvention est destinée aux salles de spectacles de moins de 3000 places, comme La Tulipe, mais les critères actuels imposent un minimum de 35 spectacles tenus dans l’année précédant la demande.

Or, le Cabaret La Tulipe est fermé depuis presque un an et demi. La modification apportée par la Ville de Montréal indique que les 35 spectacles peuvent avoir lieu dans l’année précédant «l’interruption forcée de sa programmation».

Selon Andréanne Moreau, responsable de la culture au comité exécutif, cette modification vise spécifiquement La Tulipe.

«Ça ne permet pas de régler tout, mais ça donne le message que la ville-centre fait tout ce qu’elle peut pour soutenir le [Cabaret] La Tulipe», a-t-elle dit pendant la réunion du comité exécutif.

Les propriétaires en réflexion

La maison de disques La Tribu, propriétaire de La Tulipe, n’a pas souhaité commenter cette nouvelle mercredi. L’entreprise souhaite prendre connaissance du nouveau règlement avant de se prononcer sur l’avenir du cabaret.

La semaine dernière, l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a entériné une entente hors-cour pour mettre fin au litige qui a forcé la fermeture de La Tulipe. La nouvelle était toutefois douce-amer pour les propriétaires, qui s’est désolée d’apprendre que le propriétaire qui a forcé leur fermeture avec ses plaintes de bruit recevra plusieurs centaines de milliers de dollars alors que le cabaret, lui, n’a aucune promesse de financement pour la reprise de ses activités.

Cette saga a commencé en 2016 lorsque l’arrondissement a permis, par erreur, au propriétaire du bâtiment voisin de La Tulipe de modifier l’usage du bâtiment pour en faire une résidence. Le nouveau voisin a ensuite poursuivi le cabaret pour avoir enfreint le règlement sur le bruit de l’arrondissement. Une première injonction avait forcé l’établissement à procéder à des travaux d’insonorisation, mais la Cour d’appel a forcé le cabaret à carrément cesser tout bruit qui pourrait être entendu de l’extérieur. C’est cette seconde injonction qui a convaincu La Tribu de fermer le cabaret.

Depuis, l’arrondissement a modifié son règlement sur le bruit, rendant caduque l’injonction. Le Plateau versera 350 000$ au voisin litigieux, qui redonnera la vocation commerciale au bâtiment. Le cabaret La Tulipe pourra donc renaître de ses cendres… moyennant un financement adéquat.