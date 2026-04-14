Farnell Morisset sera le candidat libéral dans Taschereau

Le nouveau candidat dans Taschereau pour le PLQ, Farnell Morisset.

Le chef du Parti libéral du Québec (PLQ) Charles Milliard a annoncé l’ajout d’un nouveau candidat dans la circonscription de Taschereau, à Québec: le vulgarisateur et créateur de contenu Farnell Morisset.

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Farnell Morisset devient ainsi le premier candidat de Charles Milliard pour la région de Québec dans le cadre des élections générales prévues à l’automne.

«C’est quelqu’un pour qui j’ai énormément de respect, un grand vulgarisateur politique. Je vous parle bien sûr de mon ami, Farnell Morisset», s’est exprimé le chef du PLQ aujourd’hui lors de l’annonce.

«Je suis vraiment fier de pouvoir me présenter pour défendre les droits et libertés de tous les Québécois, les défendre aussi avec une économie qui fonctionne pour tout le monde», a suivi M. Morisset.

Avocat, ingénieur et créateur de contenu

Bien connu sur les réseaux sociaux à titre de vulgarisateur d’enjeux d’actualité et de politique, Farnell Morisset cumule plus de 10 ans d’expérience professionnelle au Québec et à l’étranger. D’abord comme ingénieur en développement des affaires internationales, puis, pendant sept ans, à titre d’avocat au sein d’un grand cabinet de droit des affaires à New York.

La politique s’ajoute aussi aux nombreux chapeaux portés par le nouveau candidat. Bien avant de devenir candidat pour le PLQ, Farnell Morisset s’est engagé dans la vie publique à titre de directeur de campagne et d’agent financier du député Joël Lightbound, lors des élections fédérales de 2015 et de 2019.

Aujourd’hui, le créateur de contenu, vulgarisateur, conférencier, avocat et chroniqueur cumule près de 120 000 abonnés sur ses plateformes de réseaux sociaux, où il est question de déconstruire des sujets d’actualité chauds à l’aide de vidéos explicatives.

En 2024, le nouveau candidat est revenu s’établir au centre-ville de Québec, près de sa famille et de ses proches.