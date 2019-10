Que serait Montréal sans ses cafés conceptuels, rassembleurs et réconfortants? Ils sont l’âme de chaque quartier et le repère de ceux qui ne sauraient commencer la journée du bon pied sans leur dose de caféine. Tout beaux, tout chauds, Métro en a testé trois petits nouveaux!

Le Mile End est un quartier incontournable pour les amoureux du bon café. Parmi les meilleures adresses, on trouve le Caffè in Gamba, élevé au rang d’institution depuis son arrivée sur l’avenue du Parc en 2007. Bonne nouvelle, un second comptoir a récemment ouvert sur Saint-Viateur. On y vient notamment pour savourer d’excellents lattés – préparés par les frères Caron, plusieurs fois récompensés pour leur savoir-faire – mais aussi pour se procurer les grains d’une sélection pointue d’artisans torréfacteurs à déguster à la maison.

Au 71 rue Saint-Viateur Est (ouvert du lundi au vendredi), et au 5263 avenue du Parc

*Les frères Caron ont remporté la première et la deuxième place du concours art latté du festival du café qui avait lieu le week-end dernier.

Par Amélie Revert

Situé dans le Village, à deux pas du métro Papineau, le Café Troisième tasse vient remplacer un Café Dépôt défraichi, fermé depuis longtemps déjà. Contrairement à son prédécesseur, l’endroit propose des viennoiseries et des cafés achetés auprès de fournisseurs locaux (Café Pista, Escape, Zab, Croissant Croissant). Il mise ainsi sur des produits de qualité et une ambiance lumineuse parfaite pour venir travailler ou prendre un breuvage entre amis. Déjà spacieux, le café devrait être agrandi prochainement puisque son deuxième étage est presque terminé.

Au 1800 Sainte-Catherine Est

Par Zoé Magalhaès

Les amateurs de bon café aiment aussi les bons livres. Tel est le mantra du café Éclair, qui approvisionne son percolateur auprès du torréfacteur berlinois The Barn et sa micro librairie auprès de maisons d’éditions indépendantes soigneusement choisies. Les ouvrages, offerts en français et en anglais, portent sur une thématique qui change à chaque saison (le voyage, l’argent, le danger…). Des soirées de lecture et de lancement permettent d’en rencontrer les organisateurs. On y bouquinerait des heures, lové sur la divine banquette en velours ou accoudé à l’îlot derrière lequel les baristas préparent de délicieux lattés, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Au 12 rue Maguire