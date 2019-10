Parcours d’un pâtissier

Célébrant 20 ans de travail acharné cette année, le chef pâtissier Patrice Demers nous présente son nouveau livre: Parcours sucré. Rencontre avec un créateur audacieux.

Quelle a été votre motivation pour l’écriture de ce livre?

J’avais en tête depuis deux ans l’idée de faire un nouveau livre. Quelques années se sont écoulées depuis la sortie du dernier et j’avais beaucoup de clients qui me questionnaient sur la sortie du prochain. Il y a beaucoup de livres de cuisine publiés au Québec, mais il y a peu de livres de pâtisserie. J’avais déjà un bagage de recettes depuis l’ouverture de la boutique il y a 5 ans et le déclic s’est fait l’année passée, lorsque j’ai réalisé que ça allait faire 20 ans cet automne que je faisais de la pâtisserie de manière professionnelle.

Vous avez donc entamé le processus pour l’écriture du livre?

Oui. Nous avons approché les gens des Éditions La Presse avec notre idée. À force de discuter avec eux, le projet s’est transformé en un livre de recettes qui comprend aussi des portraits de personnes qui m’ont inspiré tout au long de ma carrière. À partir de là, tout s’est enchaîné rapidement. En fait, du moment où j’ai eu l’idée de parler des personnes qui ont été importantes dans ma carrière, la table des matières s’est écrite en une journée.

Et qui sont ces personnes que vous nous décrivez dans ce livre?

Mon premier professeur de pâtisserie, beaucoup de chefs et d’amis avec qui j’ai travaillé pendant ma carrière, des producteurs, mon associé à la pâtisserie, des boulangers, des passionnés du monde de la gastronomie.

Si on lit Parcours sucré du début à la fin en une seule fois, est-ce qu’on aura l’impression de vous connaître?

Je pense que oui! Je l’ai écrit de cette façon-là! Le livre est écrit selon l’ordre chronologique des rencontres. En même temps, on peut lire seulement un chapitre au hasard et on va tout de même comprendre la rencontre de façon isolée. Chaque chapitre met en vedette une personne; il y a une présentation, puis des recettes.

Est-ce qu’il y a beaucoup de recettes dans le livre?

Le livre compte 40 recettes de desserts, mais aussi 12 recettes salées. C’est la première fois que j’en inclus dans un de mes livres. Cela demeure des recettes vues par l’œil d’un pâtissier, donc on parle de pâte briochée, de tartes salées, de vol-au-vent… Les trois derniers chapitres présentent le travail qu’on fait ici à la boutique, donc des recettes super simples comme nos biscuits au chocolat, notre cake aux bananes et quelques incontournables, dont le Kouign-Amann qu’on présente étape par étape avec des photos pour ceux et celles qui veulent se lancer et le réussir.

Finalement, à qui s’adresse ce livre?

À tous les mordus de desserts; autant aux pâtissiers du dimanche, qui vont trouver des recettes super simples, qu’aux pâtissiers plus aguerris, qui pourront apprendre de nouvelles techniques. C’est avant tout un livre sur les personnes qui m’ont inspiré, qui ont fait partie de mon parcours sucré.

Parcours sucré

Patrice Demers

Aux Éditions La Presse