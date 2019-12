Dix cadeaux pour les cuisiniers en herbe

Beau-papa adore popoter? Faites-lui plaisir (et assurez-vous par le fait même de bien manger aux repas familiaux du dimanche!) en lui offrant un article pour garnir sa cuisine.

Fizzi blanc rose doré

De l’eau gazeuse de toutes les saveurs directement du robinet! Le Fizzi est un appareil qui permet de transformer l’eau plate en eau pétillante en quelques secondes. Petit, sans fil et fonctionnant sans électricité, le Fizzi est facile et amusant à utiliser.

Fizzi blanc rose doré, Sodastream, 120$, à sodastream.ca et chez les détaillants participants

Rouleau à gaufrer

Les tartes et les biscuits de votre grand-mère atteindront des sommets de beauté une fois que vous lui aurez offert ce rouleau à gaufrer! Il permet en effet d’imprimer de fins motifs sur des abaisses de pâte de toutes sortes. Fabriqué en bois de hêtre.

Rouleau à gaufrer, kaléidoscope, 45$, à LeeValley.com

Tajine

Ah, le doux souvenir du Creuset rempli de légumes et de viandes mijotant sur la cuisinière de notre enfance… L’entreprise française s’est toujours actualisée, et ce tajine en fonte émaillée le montre bien. Idéal pour découvrir les beautés de la cuisine moyen-orientale.

Tajine couleur cerise, Le Creuset, 290$, à lecreuset.ca et chez les détaillants participants

Cafetière expresso

Chic et pratique, cette cafetière expresso pour cuisinière permet de préparer un savoureux espresso italien authentique en quelques minutes à peine. Faite en aluminium, elle convient à toutes les surfaces de cuisson, sauf celles à induction.

Cafetière expresso, 17$, chez Homesense

ActiCook & Stir

Ce nouveau multicuiseur fera des jaloux autour du sapin, c’est garanti! La spatule rotative permet un brassage automatique dans le bol et répartit uniformément la chaleur. Hop dans le multicuiseur et le souper est prêt en un rien de temps!

ActiCook & Stir, T-fal, 350$, chez Canadian Tire

Le petit pot fogo

Fabriquée à l’Atelier Bussière, cette main de sel artisanale est chic comme tout! Le couvercle est fait de marbre Missisquoi du Québec, et la base est en merisier, du Québec aussi. L’article est disponible en ligne uniquement, car il est fait sur mesure au moment de l’achat.

Le petit pot fogo, 55$, à simons.ca

Sac à pain chauffant

Ce mignon sac en tissu ne fera pas que conférer de l’élégance à votre table, il tiendra aussi votre pain au chaud. Muni d’une poche remplie de pois secs qui se chauffent au four à micro-ondes, ce sac conserve sa chaleur le temps d’un repas.

Sac à pain chauffant, Collection Ricardo, 18$, à la boutique Kozy

Vitamix A3500 Ascent Series Blender

Ce petit électroménager peut pulvériser n’importe quoi (ou presque)! Son écran tactile lui confère une apparence moderne et élégante, ce qui n’est pas pour déplaire à beau-papa. Un sublime mélangeur haut de gamme!

Vitamix A3500 Ascent Series Blender, 820$, à vitamix.com et chez les détaillants participants

Ensemble de trois couteaux à fromage

L’art de la dégustation des fromages a gagné les foyers québécois depuis un certain temps déjà… La présentation des plateaux est importante, et cet ensemble de trois couteaux à fromage en marbre et en cuivre en soulignera la beauté.

Ensemble de trois couteaux à fromage, 40$, chez Indigo

Ensemble de quatre tasses à mesurer

Les tasses à mesurer se refont une beauté! Faites de céramique et allant au four à micro-ondes et au lave-vaisselle, ces tasses à mesurer sont si belles qu’elles ne se retrouveront pas au fond du tiroir, c’est assuré!

Ensemble de quatre tasses à mesurer, 23$, chez Zone