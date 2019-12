Des bulles pour célébrer en grand

Que serait le temps des Fêtes sans bulles? Voici six incontournables adaptés à toutes les bourses, à conserver au réfrigérateur pour être prêt à remplir les flûtes encore et encore…

Domaine Lafrance Mousseux

Élaboré dans la plus pure tradition artisanale ici même au Québec, ce cidre mousseux gazéifié demi-sec offre une texture ample et des parfums dominants de compote de pomme et de miel.

16$, à la SAQ

Champagne Ruinart Brut

C’est Noël, c’est le Nouvel An, c’est le moment de se gâter et de faire des folies! La Maison Ruinart montre son savoir-faire dans cette bouteille. Les bulles sont fines et délicates, et on distingue des arômes de pomme et de noisette grillée. Un classique!

84$, à la SAQ

La Marca Prosecco

Rendez-vous du côté de la Vénétie grâce à ce Prosecco qui dégage des notes de fruits et de fleurs. Ses bulles, fines et persistantes, chatouillent le bout de la langue. Demi-sec, il présente une acidité rafraîchissante.

17$, à la SAQ

Moët & Chandon Moët Ice Impérial

Un champagne pour vous gâter, mais aussi pour essayer quelque chose de nouveau. C’est le premier champagne de Moët créé pour être dégusté avec des glaçons. Fruité, doté d’une belle maturité, il saura mettre de l’ambiance au moment du décompte.

84$, à la SAQ

Louis Bouillot Perle d’Aurore

Ce vin mousseux rosé de la Bourgogne est un incontournable pour les Fêtes. D’un excellent rapport qualité-prix, ce petit crémant a une robe pâle ainsi que des bulles fines et persistantes. On hume les fraises, les pommes et les fleurs. Très vif!

22$, à la SAQ

Parés Baltà Cava Brut

On se transporte sur la côte méditerranéenne avec ce cava biologique. Ce vin mousseux produit de grosses bulles, mais elles sont peu persistantes. Arômes de beurre subtils et texture souple: on adore!

17$, à la SAQ