5 activités originales pour profiter des joies de l’hiver

Partir pour un séjour de ski est l’occasion de faire l’essai d’autres loisirs afin de profiter différemment des paysages d’hiver. Métro vous suggère cinq activités à tester sans tarder.

Une balade à cheval

Le domaine équestre Sam-Calm propose des promenades à cheval aux adultes et aux enfants. L’établissement offre différents forfaits pour profiter au mieux de son site enneigé, situé à Rawdon. Une occasion aussi pour les parents de laisser leurs enfants s’amuser et découvrir les joies de l’équitation pendant quelques heures, sans pour autant renoncer aux pentes de ski.

Domaine Sam-Calm, 6125, chemin Vincent-Massey, à Rawdon

La visite d’un atelier de poterie… bien au chaud

Et pour ceux qui souhaitent passer un moment à l’intérieur loin du froid hivernal, Métro a pensé à tout. L’atelier-boutique de poterie L’Arbre et la Rivière présente des pièces de céramique – en argile et cuites au four à bois – uniques et fabriquées sur place. Les artisans Geneviève Boudreault et Matthieu Huck vous présenteront leurs créations dans un cadre enchanteur.

Sur rendez-vous, 6757, rue Principale, à Saint-Damien

Patiner en pleine nature

Quoi de plus plaisant que de chausser ses patins l’hiver pour se dégourdir les jambes? Métro vous conseille le parc des Pionniers pour le faire. On y trouve un parcours de 1,3 km bordé d’arbres. Les plus sportifs seront ravis de jouer ensuite au hockey sur l’une des deux patinoires.

Parc des Pionniers, 17, ch. Hector-Bilodeau, à Saint-Donat

Faire du traîneau à chiens à la pénombre

Les sorties en traîneau à chiens permettent de découvrir d’autres paysages d’hiver. Si, de jour, l’expérience est à couper le souffle, la promenade au soleil couchant est tout aussi merveilleuse. Les Aventures Liguoriennes offrent ainsi à leurs invités un accueil chaleureux et une petite équipe de passionnés. Une aventure hors du commun, c’est garanti!

Les Aventures Liguoriennes, 179, 5e Rang, à Saint-Liguori

La traditionnelle randonnée en raquettes

Admirer le paysage depuis les hauteurs n’est pas réservé aux skieurs. Certains sentiers sont accessibles en raquettes, comme ceux du parc régional des Sept-Chutes. Selon les parcours, vous pourrez découvrir la chute du Voile de la Mariée glacée, traverser une érablière ou encore apprécier la vue en haut du mont Brassard.

Parc régional des Sept-Chutes, 4031, chemin Brassard Sud, à Saint-Zénon