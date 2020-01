Ça y est, la Poutine Week est de retour! Du 1er au 7 février, les gourmands pourront se régaler de poutines gastronomiques dans les restaurants du Canada – et soutenir une bonne cause par la même occasion!

La Mignonne, la poutine dessert du restaurant Mignon Churros & Nougat La poutine DaSilva de la Cantine Emilia

En effet, pour une deuxième année consécutive, le festival redonne à la collectivité. Pour chaque poutine vendue pendant la Semaine de la Poutine 2020, 1$ ira à Anorexie et Boulimie Québec (ANEB), un organisme qui offre une aide gratuite et spécialisée aux personnes ayant un trouble de l’alimentation.

Du côté de Québec, le festival s’associe à la Fondation Rêves d’Enfants, qui travaille de concert avec les collectivités partout au pays pour offrir aux enfants gravement malades la possibilité de réaliser leur plus grand rêve. À Winnipeg, c’est l’organisme Agape Table qui bénéficiera de l’aide de la Poutine Week afin de continuer à lutter contre la faim dans la communauté en offrant des petits déjeuners aux plus démunis.

Restaurants participants à la Poutine Week

Du côté de la métropole, ce sont plus de 55 restaurants qui participent à la 8e édition de la Semaine de la Poutine (250 au Québec et plus de 400 au Canada). Créée en 2013 par Na’eem Adam et Thierry Rassam, la Semaine de la Poutine gagne des adeptes au fil du temps.

«Ce qui est incroyable, dans l’organisation de la Semaine de la Poutine année après année, c’est de constater à quel point nos fans sont devenus des passionnés, affirme Na’eem Adam dans un communiqué. Le niveau de sérieux que les restaurants et les amateurs de poutine de partout au Canada ont par rapport à ce festival ne cessera jamais de m’étonner.»

Goûter et voter

À compter de samedi, les amateurs de poutine ont une semaine pour dévorer le plus de poutines possible et rendre leur verdict en votant sur le site web du festival. Un jury composé de Félix-Antoine Tremblay (comédien et porte-parole d’ANEB), de Gildas Meneu (journaliste gastronomique de l’émission L’Épicerie), de Connie Paladine (juge du public) et des cofondateurs de la Semaine de la Poutine, Thierry Rassam et Na’eem Adam, décernera le prix de la meilleure poutine de Montréal.

Les poutines de la Poutine Week

Ceux qui ont les goûts les plus traditionnels seront confondus cette année par l’offre éclatée de poutines!

Les amateurs de sensations fortes pourront essayer la poutine du restaurant Roch le Coq. Couverte de poulet frit et de pikliz, ce condiment haïtien composé de piment, la poutine Raymon enflammera certainement leurs papilles!

Et pourquoi ne pas se rendre à la halle gourmande Le Central et goûter à la poutine DaSilva de la Cantine Emilia? Le fromage portugais Sao Jorge, les boulettes de viande et le chorizo séduiront les affamés en quête de saveurs chaudes et réconfortantes.

Et tant qu’à être au Central, on finit son repas avec La Mignonne, la poutine dessert du restaurant Mignon Churros & Nougat, composée de mini-churros, de guimauve ou de nougat maison, et nappée de chocolat ou de caramel fleur de sel.