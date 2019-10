Le Central, une destination gastronomique unique

Personne n’en avait vraiment entendu parler; même les médias étaient dans le noir. Alors, quelle belle surprise ç’a été d’apprendre l’ouverture de cette nouvelle halle gourmande!

Le Central, c’est un grand espace de 20 000 pi2, c’est 700 places assises, c’est 25 restaurants qui proposent des saveurs et des parfums de partout dans le monde pour offrir une expérience gourmande des plus mémorables.

Situé à l’angle de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent, Le Central prend place au Quartier des spectacles, un point névralgique de la métropole pour ce qui est de la culture. Après cinq années de travail acharné, le projet, propulsé par la Société de développement Angus, en partenariat avec La Tribu, firme de l’industrie du spectacle et du divertissement, a vu le jour le 17 octobre dernier.

«Le Central, c’est une belle photo de la gastronomie montréalaise», explique Danny St Pierre, porte-parole et investisseur du projet. «Il a été mené par des Montréalais, pour des Montréalais», ajoute-t-il.

Guillaume Sasseville, designer, Lia Ruccolo, architecte et Jason Cantoro, artiste visuel, ont tous trois conçus le mobilier, l’aménagement des lieux ainsi que les œuvres murales qui mettent en appétit. L’espace vaste où figurent des rangées de tables communales bouillonne de gastronomes affamés. Voici quatre comptoirs à découvrir.

Bagado

Derrière ce comptoir coloré, vous trouverez Monica Rodriguez préparant des glaces et des sorbets maison d’une onctuosité incroyable. Osez l’étrange combinaison framboise-poivron rouge; c’est surprenant et totalement réussi! Et surtout, ne partez pas sans avoir essayé la pâte de fruits au chocolat et quelques-unes des mignardises, dont celle aromatisée à l’amaretto. Du plaisir en bouche!



Le Gras Dur

Si vous avez envie d’une poutine ou de burgers bien juteux, le comptoir Le Gras Dur saura satisfaire votre désir. Déjà très connu auprès des amateurs de cuisine de rue, le comptoir propose ses grands classiques comme la poutine Tousqui (vainqueur au Festival de la poutine de Drummondville) et la cheeseburger (qui a remporté la deuxième place à la Poutine Week de 2017). Entièrement faits maison, les petits plats gourmands vous font ressentir le réconfort de «par chez nous»!



La République démocratique du jambon (RDJ)

Petite salaison artisanale établie à Sherbrooke, la RDJ fabrique des charcuteries savoureuses ne contenant pas d’agents de conservation et préparées dans le respect des matières premières. En plus des plateaux de charcuteries, elle vous propose des sandwichs classiques tels le jambon beurre et le porchetta, que vous pourrez faire descendre avec une bonne Fenaison, une bière québécoise de la Brasserie 11 comtés.



Trou de beigne

En vous présentant au comptoir du Trou de beigne, vous serez d’abord séduit par les fûts de boissons végétales qui ornent le comptoir, avant de vous régaler des trous de beigne au café. Cette entreprise montréalaise fabrique des beignes artisanaux roulés, cuits et glacés sur place pour le plaisir de les savourer chauds. Faits à partir d’huile de noix de coco biologique, les beignes sont légers et aériens, et ils sont offerts en six saveurs différentes.