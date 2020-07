On boit quoi cette semaine?

Voici les trois coups de cœur de la rédaction pour se rincer le gosier cette semaine.

Cidre McKeown Rosé

La cidrerie Mckeown, située à Rougemont, produit des cidres axés sur la pureté du fruit depuis 2004. Cette nouveauté est d’une belle couleur rose pâle et émane des arômes de pommes mûres et de petits fruits rouges. En bouche, la mousse est onctueuse, et l’acidité apporte une grande fraîcheur. On perçoit dans sa finale longue des notes de framboises sauvages. À servir très froid ou sur glace dans un grand verre. Se marie à merveille au porc, au poulet, aux pâtes ainsi qu’aux sushis.

3,50 $, dans les épiceries

655 Miles Cabernet Sauvignon Lodi

Ce vin de table californien est le compagnon idéal pour les BBQ du week-end! Des arômes de cerises noires, de mûres et de poivre fraîchement moulu ainsi que des effluves de violette se font sentir, alors que la bouche offre des saveurs de compote de fruits noir dense, de cassis, d’épices et des notes terreuses. Les tanins sont fermes et la texture assez ample. Ce petit rouge sec plaira aux amateurs de brochettes d’agneau cuites au charbon de bois!

15 $, à la SAQ

Gin Tonic Panais Marie-Vic

Les prêts-à-boire sont très tendance cette année et ce n’est pas pour nous déplaire. Le gin-tonic de la distillerie Les Subversifs était très attendu et il est enfin disponible! Conçu à partir du gin au panais de la Maison, le Marie-Victorin, il laisse échapper des effluves de coriandre, d’angélique et de cardamome, le tout appuyé par le zeste de citron. Son format de 355 ml est très généreux et il descend dangereusement bien, alors attention aux excès! À servir sur glace.

16 $ x 4 cannettes, à la SAQ