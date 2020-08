Tout chaud, tout beau! Les tendances alimentaires du moment

Chez Métro, on est toujours à l’affût des dernières tendances alimentaires afin de vous faire découvrir le meilleur à mettre dans votre assiette. Voici des nouveautés fraîchement arrivées sur le marché.

Le snack de l’heure!

La compagnie québécoise French Cancan propose six saveurs éclatées de maïs soufflé. Sans cholestérol ni gras trans ou gluten, le popcorn est aussi garanti sans produit laitier. Les grains sont légers et bien gonflés et ils sont parfaitement enrobés d’aromates; pas trop ni trop peu. Leur faible teneur en calories en fait une collation irrésistible. Succomberez-vous pour le style cinéma au goût de beurre, l’aérien sel de mer, l’équilibré sucré-salé, l’épicé jalapeño, l’acidulé et piquant poivre noir et lime ou le fromagé cheddar et oignon vert?

6$, chez Costco et sur la nouvelle plateforme de produits québécois Food To Go

Des plantes grasses

Non, il ne s’agit de petites succulentes, cette variété de plantes charnues qui décore si bien nos espaces, mais bien d’un burger! Beyond Meat présente ses nouvelles boulettes Beyond Burger. Par le biais d’un partenariat avec une usine de fabrication québécoise, les boulettes sont désormais offertes dans les grands marchés d’alimentation à l’échelle du pays. La récente version contient 20 g de protéines dérivées d’ingrédients à base de plantes comme des pois, des haricots et du riz et présente un marbrage provenant du beurre de cacao qui lui confère une texture fondante se rapprochant de celle du bœuf. Le préféré des tendances alimentaires!

8$ le paquet de deux boulettes, dans les supermarchés

*Note : Recherchez le cercle vert sur l’emballage et la mention 35% moins de lipides saturés pour vous assurer d’avoir le nouveau produit dans votre carrosse.

Des plantes en barres

Eh oui, on reste dans le registre des aliments faits à base de plantes! Cette fois-ci, c’est l’entreprise québécoise ProtiLife qui présente sa nouvelle gamme de barres protéinées à base de plantes. Disponibles en format individuel ou en boîte de 5 et de 12, les barres ProtiLife Plantes viennent en quatre différentes saveurs : agrumes et beurres d’amandes (surprenant et très léger en bouche), cacao et pacanes (une pure gourmandise!), double chocolat (très cacaoté) et beurre d’arachide chocolaté (on dirait carrément une friandise chocolatée Resse’s).

15$ pour une boîte de 5 barres, en épiceries, en pharmacies et sur protilife.com

Un goût incomparable!

Le marché des boissons végétales s’étend d’année en année, cela fait partie des tendances alimentaires de l’heure, mais les marques qui commercialisent les produits ne sont pas toutes intéressantes. Faites place à Elmhurst 1925! L’histoire de ce producteur de boissons végétales est aussi intéressante que ses produits. Pendant plus de 90 ans, Elmhurst fut une laiterie familiale new-yorkaise. En 2016, Henry Schwartz, crémier de 3e génération, décide de faire pivoter la laiterie pour la transformer en site de production de boissons végétales. Un an plus tard, la laiterie fut rebaptisée Elmhurst 1925, en hommage à l’exploitation familiale. Quant à leur gamme de produits, elle est gigantesque! Lait de cajou, d’avoine, d’amande, de noisette, sucré, non sucré, au chocolat, des colorants à café, des prêts-à-boire en portion individuelle… La rédaction a eu un gros coup de cœur pour la collection Barista pour café qui comprend un lait d’amande, d’avoine, de chanvre et de noix de cajou. Au-delà de la texture qui mousse aisément, c’est le goût riche qui surprend le palais et fait des petits matins, un moment doux.

Offerts dans certains supermarchés et Rachelle Bery (vérifier la localisation des magasins sur le site web de l’entreprise)

La gastronomie s’invite dans le sac de chips

Qui ne raffole pas des croustilles cuites à la marmite de Miss Vickie’s! Pour le plaisir des gastronomes, l’entreprise lance une nouvelle collection Signatures comprenant trois saveurs gourmandes : Truffe noire & parmesan, sel fumé à l’hickory et échalote & vinaigrette au cidre de pommes. Chacune d’entre elles mérite une brève description :

Truffe noire & parmesan

«Riche», voilà le mot parfait pour décrire cette saveur! L’arôme gras et terreux de la truffe noire, combiné au piquant et crémeux du parmesan, éveille assurément les sens. On aurait voulu que le goût du parmesan soit plus prononcé.

Sel fumé à l’hickory

Le fumage à l’hickory est l’un des plus prononcés et cela s’accorde très bien à la texture craquante des croustilles. Cette saveur est plus polyvalente et vous gagnerez à en déposer quelques poignées dans votre prochain plateau de charcuterie!

Échalote & vinaigrette au cidre de pommes

Quelle belle surprise que cette saveur! Sucrés et piquants à la fois, les arômes promettent un choc assuré pour les papilles! Cette belle combinaison s’accorde merveilleusement avec des fromages.

4,50$, dans les supermarchés