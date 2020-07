Food to go: un service québécois de livraison pour un frigo bien rempli!

Ne laissez plus la faim vous tenailler en fin de soirée grâce à Food to go, un nouveau concept québécois de livraison de grignotines et de plats préparés.

Lancée en juin avec l’agence Excellence Brandz, qui représente plusieurs manufacturiers québécois de l’industrie alimentaire, Food to Go a pour but d’aider les entrepreneurs d’ici à maximiser leurs ventes en utilisant une plateforme de commerce électronique qui rejoint davantage de consommateurs.

«Quand la crise a débuté, on s’est demandé comment nous pouvions soutenir les marques et les manufacturiers avec lesquels on travaille. Notre idée : leur permettre d’utiliser Internet pour maximiser leurs ventes et rejoindre le plus grand nombre de consommateurs québécois. Alors on a créé la plateforme Food to Go.» Jennifer Landry, présidente d’Excellence Brandz

Parmi les marques du catalogue, on trouve notamment: French Cancan et son maïs soufflé préparé à Saint-Eustache depuis 30 ans, les délicieux Chocolats Lamontagne, produits à Sherbrooke, Mermax spécialisé dans les fruits de mer et différentes viandes, basée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui propose des boîtes découvertes parfaites pour le BBQ, Aliments Jardis et ses produits en vrac préparés à Sherbrooke, Café William et leur café préparé à Sherbrooke.

Pas envie de cuisiner?

Resto to Go, en collaboration avec MTY Food Group et MS3 Food, propose une offre variée de plats préparés et surgelés. Des repas provenant d’adresses comme Bâton Rouge, Thaï Express, Scores, Mikes, Thaïzone et plusieurs autres. Il est possible de personnaliser sa boîte de 5, 10 ou 18 repas avec ses plats préférés qui arrivent directement à la maison.