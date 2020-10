Une savoureuse cuisine thaïlandaise arrive dans Hochelag!

La pandémie a fait, et fait encore, beaucoup de dommages aux restaurateurs d’ici. Mais de cette épreuve, surgissent un esprit de communauté et une inventivité admirable de la part des artisans du domaine. Comme plusieurs, les trois copropriétaires de la Brasserie Le Blind Pig, située dans Hochelaga-Maisonneuve, se sont relevé les manches et offrent maintenant aux gens du quartier bien plus que de quoi se désaltérer!

À la suite de l’annonce de la (re)fermeture des bars et des restaurants du gouvernement provincial, Antoine Ormandy, Rémi Dumas et Mathieu Menard, copropriétaires de la Brasserie Le Blind Pig, ont décidé de briser les conventions en transformant le bar en comptoir «pour emporter» de cuisine thaïlandaise: Le Blind Tiger est né!

La Brasserie Le Blind Pig devient le Comptoir Le Blind Tiger pour les quatre prochaines semaines, voire plus selon les annonces du gouvernement.

«Je ne pensais pas, ce matin-là, revenir à la maison, suite à notre rencontre matinale avec mes associés, avec un tout nouveau concept de restaurant livraison et pour emporter! La crise nous aura permis de nous dépasser et d’innover avec une toute nouvelle offre,» rapporte Mathieu Ménard, copropriétaire de la Brasserie Le Blind Pig.

Pourquoi une cuisine thaïlandaise?

«Pour nous, c’était la suite logique des choses. Mon ami, le chef Dominic Chagnon, et moi avons passé des semaines, dans les trois dernières années, en Thaïlande à visiter le pays à la recherche des saveurs authentiques, de la streetfood et de la culture thaïe. Nous avons envie de partager notre passion avec notre clientèle,» affirme Rémi Dumas, autre copropriétaire de la Brasserie Le Blind Pig.

Au menu

Riche en saveurs, le menu propose un choix varié de plats typiques issus de la cuisine thaïlandaise. Le Kaeng Khiao Waan Luuk Chin Plaa, un curry vert à l’aubergine thaïlandaise et aux boulettes de poisson, présente un bel équilibre entre les saveurs relevées du piment et la douceur crémeuse du lait de coco. L’aubergine thaïlandaise est un légume à découvrir; de la taille d’une balle de golf, le délicieux végétal a une texture fondante, mais conserve sa forme dans le curry et sa saveur est douce et légèrement sucrée.

Le plat le plus réussi et le plus addictif du nouveau Comptoir Le Blind Tiger est sans contredit les Gai Thaawt. Ces ailes de poulet ont macéré dans une marinade faite de racine de coriandre avant d’être glacées avec une glace à la lime et à l’ail frit. Les ailes sont généreuses en chair, la panure est fine et pas trop grasse et le goût est absolument divin!

Si vous êtes à la recherche d’une combinaison de fraîcheur, de croquant et de piquant, la Som Tam, une salade de papaye verte servie avec une vinaigrette à la lime et au sucre de canne, procure définitivement une explosion de saveurs et de textures en bouche!

La Neua Naam Tok, une salade d’onglet de bœuf médium-saignant mariné dans un mélange de citronnelle et de soya thaï reposant sur des feuilles de laitue Boston ou la Tom kha, une soupe au lait de coco aromatisée à la lime kéfir, servis avec des champignons King Oyster, du piment et du chou sont quelques autres délicieuses spécialités qu’il faut essayer au nouveau comptoir.

L’ouverture officielle du Comptoir Le Blind Tiger a lieu aujourd’hui!

Situé au 3882 rue Ontario Est, Le Blind Tiger est ouvert de 16 h à 22 h, du jeudi au samedi. La livraison est aussi rendue possible sur Doordash.

28 jours d’appui à nos restaurateurs

Depuis le 1er octobre, Métro Média s’est engagé à aider les restaurants d’ici afin de les soutenir durant ces temps difficiles. Pendant 28 jours, une aide à la promotion de leurs plats à emporter et à livrer leur est offerte. Pour inscrire gratuitement votre entreprise, faites parvenir le nom de votre restaurant, son adresse et son site web à metro@metromedia.ca.

Cliquez ici pour consulter la liste des restaurants déjà inscrits qui proposent des délices « pour emporter ».