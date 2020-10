Tout chaud, tout beau! Les tendances alimentaires du moment

Chez Métro, on est toujours à l’affût des dernières tendances alimentaires pour vous faire découvrir le meilleur. Voici des produits fraîchement arrivés sur le marché que vous voudrez mettre dans votre assiette!

La moutarde qui monte au nez

Et ce n’est pas qu’une expression! Les nouvelles moutardes artisanales La Morin détiennent une agréable force qui monte littéralement au nez dès la première bouchée. Julien Morin les a conçues en l’honneur de son grand-père. Français d’origine, il était fervent de moutardes fortes. On peut dire: «Mission accomplie!» La Morin est offerte en trois saveurs: originale, à l’ancienne à la bière et poivre rose. L’originale est délicieuse dans un classique sandwich jambon-fromage. À l’ancienne à la bière relève le goût des saucisses grillées. Et la poivre rose, elle aromatise merveilleusement un tartare de bœuf. À chaque plat, sa moutarde!

Comme du gâteau

Chocolats Favoris et les Esprits Créatifs de Duvernois ont uni leurs compétences respectives pour créer Choco Crème. Cette fine boisson alcoolisée à la crème au chocolat est inspirée de la réputée saveur Classique Lait de Chocolats Favoris. Ni trop amère ni trop sucrée, elle est équilibrée, gourmande et onctueuse. Elle se boit seule sur glaçons et elle saura faire de votre cappuccino le plus gourmand des cafés! Elle fera des adeptes auprès des aficionados de chocolat.

Sucré, fumé et salé

La belle entreprise québécoise Kanel nous titille le palais avec la sortie du nouveau sel fumé à l’érable du Québec. Ce mélange complexe de sel de mer évoque les parfums de fumée du bois et du sucre d’érable typiques des boisés québécois. Un soupçon d’ail et d’oignons rôtis a été ajouté pour apporter juste ce qu’il faut de la richesse bulbeuse des alliacées. Doux, fumé et sucré, cet assaisonnement rehausse les viandes, volailles et légumes à la perfection! Une de ces tendances alimentaires qu’on veut découvrir!

Prête à croquer

Saladexpress propose trois nouveaux ensembles de salade pour simplifier les repas du quotidien sous la marque Florette. Son concept de garnitures marinées avec la vinaigrette et cuites sous vide est novateur. Les trois ensembles comprennent une base de laitue frisée à laquelle on ajoute l’emballage de légumes marinés. Les salades Couscous à la marocaine, Tendres lentilles aux carottes et Betteraves marinées en folie conviennent pour un diner sur le pouce ou accompagnent un souper de semaine.

