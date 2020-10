Tout chaud, tout beau! Les dernières nouveautés alimentaires à découvrir

Chez Métro, on est toujours à l’affût des nouveautés alimentaires afin de vous faire découvrir le meilleur. Voici les produits fraîchement arrivés sur le marché que vous voudrez mettre dans votre assiette!

Du fast-végé

On retrouve de nouvelles gammes québécoises de produits végétaliens sur les tablettes des supermarchés Metro. Faciles à trouver, rapides à préparer et plaisants à déguster!

Végane, mais pas plate!

Créés par Jessie Nadeau et PH Cantin, les plats surgelés végétaliens de Végane, mais pas plate! sont prêts en cinq minutes. En utilisant une technologie d’emballage sous-vide, permettant aux repas d’être congelés tout de suite après leur préparation, la conservation des aliments dure jusqu’à 365 jours. Trois variétés de plats sont proposées: assiette mexicaine, sauté asiatique et bol de nouilles et dumplings. La rédaction a eu un faible pour le sauté asiatique qui était rassasiant et bien relevé. Ces nouveautés alimentaires sauront mettre du piquant dans votre assiette!

7$, chez Metro

Réconfort végétal

Les sauces pour pâtes Mami Vegan sont fabriquées à Acton Vale. Leurs saveurs explosives et leur ressemblance à une sauce à la viande au niveau des textures confondent les sceptiques. Pour l’instant, deux sauces sont offertes en magasin: sauce à spaghetti haché veggie et sauce à spaghetti haché veggie épicé. Bientôt, la nouvelle sauce à saveur Mac’n cheese fera aussi son apparition, c’est à surveiller!

6$, chez Metro

100% érable

C’est parce qu’ils voulaient «sortir l’érable de la cabane» que les cofondateurs de l’entreprise québécoise bretelles, Caroline Bordeleau et Philippe Charest-Baudry, ont créé une nouvelle gamme de produits issus de l’érable. Des nouveautés alimentaires à découvrir ici…

Sirop

Ambré, foncé ou doré. Il est impossible de penser une gamme de produits à base de l’érable sans y mettre la grande vedette: le sirop! Offerts en deux formats, de 473 ml et de 236 ml, les trois sirops proposés sont riches, prononcés et délicats.

6$ et 10$, dans les supermarchés et sur bretelles.ca

Rub magique

Ce mélange d’épices à frotter est composé de sucre d’érable, de sumac, d’un mélange de poivres, de graines de coriandre et de fenouil, de lavande et de sel. Il apporte un équilibre entre les saveurs douces et acidulées. Délicieux pour relever les pièces de viande et les poissons.

9$, dans les supermarchés et sur bretelles.ca

Gelée d’érable et piment d’Alep

Cette gelée d’érable au piment d’Alep est absolument délicieuse avec les bons fromages du Québec ainsi que les terrines bien viandeuses. Elle se compose de quatre ingrédients: sirop d’érable pur, vinaigre de Xérès, piment d’Alep et agar-agar. Essayez la dans un sandwich tristounet, elle fera de votre dîner de télétravailleur un événement gastronomique!

6$, dans les supermarchés et sur bretelles.ca

Beurre d’érable

Autre grand classique de l’érable: le beurre! Fait à 100% de sirop d’érable pur, sa texture dense est extrêmement satisfaisante. Sur des rôties beurrées ou encore sur des crêpes bien chaudes, c’est gourmand à souhait!

8$, dans les supermarchés et sur bretelles.ca

Popcorn caramel, érable et fleur de sel

Les amateurs de la combinaison sucré-salé se régaleront devant leur film de fin de soirée avec ce sac de popcorn. Tous les grains de maïs sont bien enrobés du concentré de caramel et la présence de la fleur de sel apporte un petit goût de revenez-y.

5$, dans les supermarchés et sur bretelles.ca

Sucre d’érable

De plus en plus populaire dans la préparation des desserts et des pâtisseries, le sucre d’érable est fait à 100% de sirop d’érable pur. Un choix santé et délicieux!

10$, dans les supermarchés et sur bretelles.ca

Prêt à savourer!

La célèbre marque Clover Leaf vient de lancer un nouveau produit qui a remporté le Grand Prix DUX 2020 dans la catégorie «Produit facilitateur – Grande entreprise». En effet, ces trois nouveaux Bols Bistro facilitent les choses lorsqu’il faut manger un lunch rapide, santé et savoureux. Les repas de thon prêt-à-manger sont faibles en gras saturés, riches en fibres, très protéinés… Beaucoup de qualités dans un petit bol! Car, en effet, la quantité de 170 g est somme toute assez petite. Les trois nouveautés alimentaires sont délicieuses: la macédoine espagnole, les pâtes méditerranéennes et le riz à la mexicaine contiennent tous du thon, des légumes, des haricots, des pois et des grains entiers. Nourrissants et abordables, les bols s’entreposent aisément dans le garde-manger. Et, en seulement 30 secondes, un succulent diner est sur la table!

4$, dans les supermarchés

Énergie naturelle

Le maté est une boisson énergisante réalisée à base d’une plante originaire de la forêt tropicale d’Amérique du Sud reconnue pour ses nombreuses vertus: le yerba. Mateina est la première entreprise au Canada à fabriquer des produits à base de maté avec des ingrédients 100% naturels, certifiés biologiques, sans agents de conservations et issus d’un commerce équitable. Cette plante se consomme en infusion à partir d’une gourde munie d’une bombilla. Il s’agit de la manière la plus efficace pour en extraire les 24 vitamines essentielles et ainsi ressentir son plein effet. La jeune entreprise québécoise Mateina propose du maté en feuilles et les accessoires pour le préparer de la façon traditionnelle, mais elle offre aussi quatre saveurs d’infusions prêtes-à-boire: pamplemousse goyave, hibiscus et baies, pêche passion ou original au citron. Un breuvage bénéfique à découvrir!

Les boissons et les accessoires sont offerts sur fr.mateina.ca