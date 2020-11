Dans cette nouvelle rubrique «On boit quoi?», la rédaction vous propose trois nouveautés désaltérantes afin de vous rincer le gosier en fin de semaine!

Sambuca Racines

Toute première Sambuca québécoise, Racines est une création des Spiritueux Iberville. En plus d’y retrouver le traditionnel profil anisé typique de la racine de réglisse noire, la délicieuse liqueur présente de légers arômes de violette et de sureau. Il est possible de la flamber grâce à son taux d’alcool de 38%. Après avoir éteint la flamme, ajoutez un grain de café dans le shooter et trinquez tel un italien en l’honneur de ce divin alcool!

34,25$, à la SAQ

Octave

Ce succulent vin de poires nous provient des Vergers Écologiques Philion. Délicat et onctueux, le poiré se veut sec en bouche. Les notes sont simples, mais savoureuses; on décèle surtout les fleurs blanches et les poires. Un vin minéral qui offre beaucoup de générosité. Cela en fait un apéritif de choix ou le parfait accompagnateur aux plateaux de fromages et de charcuteries.

20,95$, à la SAQ

Rosemont La Pomme

La Distillerie de Montréal nous propose une eau-de-vie de pomme doublement distillée en alambic charentais. Le passage de l’alcool en fûts de chêne hongrois et français lui procure une belle complexité dans les arômes. L’ajout de caramel maison, réalisé à base de sucre d’érable, arrondi l’alcool et fait exploser le côté vif et acidulé de la pomme. Ressemble à un calvados, mais en version québécoise.

57,75$, à la SAQ