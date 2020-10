Dans cette nouvelle rubrique «On boit quoi?», la rédaction vous propose trois nouveautés désaltérantes afin de vous rincer le gosier en fin de semaine!

On boit quoi? – Gin Rosemont

La Distillerie de Montréal nous a fait tomber en amour cet été avec son gin de Montréal rose et ses arômes de rhubarbe, de canneberge et d’hibiscus karkadé. Voilà que Lilian Wolfelsberger revient à la charge avec un nouveau gin de Montréal. Sobre, équilibré, avec une amertume classique, le gin est réalisé à partir d’un concentré de concombres incorporé à de l’alcool neutre et des baies de genièvre. Une légère infusion de bois de cassis est ajoutée pour faire ressortir davantage le goût du concombre. Un grand classique!

45$, à la SAQ

On boit quoi? – Weingut Frey Organic Riesling 2019

Ce Riesling allemand qu’on vous présente dans cette nouvelle rubrique On boit quoi? a une superbe minéralité! La bouche est tendue et les notes de lime, de citronnelle et de coriandre apportent une fraîcheur incomparable à chaque gorgée. Depuis 2013, le vignoble, situé au cœur du village d’Ober-Flörsheim, suit les directives de l’UE en matière de viticulture biologique. Un excellent rapport qualité-prix! À boire bien frais accompagné de hors-d’œuvre de saumon fumé.

20$, à la SAQ

On boit quoi? – Appleton Estate Reserve 8 ans

On se tourne vers la Jamaïque pour contre le froid qui pointe son nez tranquillement avec un rhum ambré de 8 ans d’âge. Concocté pour célébrer le 250e anniversaire de la marque, ce rhum est d’une grande polyvalence; parfait pour les néophytes! Il présente des arômes de fruits épicés et de chêne et des notes de miel, de vanille, d’épices et de zeste d’orange. Il sied parfaitement à la création de cocktails. Voici donc une recette de Mai Thai qui vous permettra de retourner gustativement trois mois en arrière alors que le soleil vous chauffait la «couenne».

35$, à la SAQ

Recette de Mai Tai

INGRÉDIENTS

2 oz. Appleton Estate Reserve de 8 ans

½ oz jus de lime frais

½ oz curaçao orange

½ oz sirop d’Orgeat (amande)

PRÉPARATION

Mettre tous les ingrédients dans un coquetelier rempli de glaçons concassés. Agiter jusqu’à la température idéale et verser dans un verre à whisky. Garnir d’une tranche de lime et d’une tige de menthe.