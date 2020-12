10 aliments incontournables pour les repas de Noël

Dinde farcie, sauce aux atocas, ragoût de boulettes, bûche de Noël… Les repas traditionnels de Noël nous font envie toute l’année! À ces grands classiques s’ajoute une panoplie de petits plaisirs alimentaires qu’on ne se permet qu’une fois par année. Voici une liste d’aliments qui fera plaisir aux palais les plus gourmands.

Coffret-cadeau de fromages

Saputo propose plusieurs coffrets remplis de bons fromages dont le coffret sélection de fromages pour recevoir. Il comprend un Cendré de Lune, un Cantonnier Alexis de Portneuf et un Cheddar affiné Cathedral City ainsi qu’un guide de dégustation.

Entre 20$ et 30$, chez IGA et Metro

Panettone de Stefano

Classique italien de Noël, le panettone de Stefano est offert seulement pendant la période des fêtes. Il se décline en trois différentes saveurs : traditionnel, chocolat et citron. Un délice le soir de Noël, mais aussi le lendemain matin en pain perdu. Et surtout, n’oubliez pas d’accrocher les petits formats dans le sapin de Noël!

Petit: 6$ – Gros: 22$/traditionnel – 24$/chocolat et citron, chez IGA et dans les épiceries fines

Crème glacée Biscuits pain d’épices

La laiterie Chagnon nous fait une belle surprise cette année avec ce parfum de glace. Crémeuse à souhait et bien épicée, la glace accompagnera à merveille tous les desserts de Noël.

6$, chez IGA

Tourtière végane Vegeat

Recommandée par le pro de la cuisine végétalienne, Jean-Philippe Cyr, cette tourtière faite à base de plantes permettra aux adeptes du régime végétalien de se régaler des grands classiques des fêtes sans compromis.

14$, chez IGA

Bûche Bomba Rosa

Madame Labriski présente la bûche La Bomba Rosa, un gâteau roulé vanillé agrémenté d’un coulis à la framboise, d’une ganache au chocolat et d’un croustillant à la noix de coco grillée. Certifiée sans gluten, sucrée à la purée de dattes, sans sucre raffiné ni matières grasses ajoutés, sans produits laitiers ni agents de conservation, arômes ou colorants alimentaires.

25$, chez IGA

Panier Gourmand – Le Gourmand Assumé

Cadeau d’hôtesse par excellence! Ce panier est rempli des délices de Juliette & Chocolat: quatre brownies maison, une fondue au chocolat (trois choix: lait 33% de cacao, mi-amer 55% de cacao ou arachide et chocolat blanc) et un pot de garniture croquante. Mais étant donné qu’on risque d’être seul à Noël cette année, on se l’offre à soi-même et on se sucre le bec devant «home Alone» avec un grand verre de lait!

Porchetta Saveurs du monde

Autre tradition italienne: la porchetta. Celle du Choix du Président est entourée de flanc de porc, puis frottée avec des assaisonnements italiens comme de l’ail, du poivre noir, du chili, du fenouil, de la muscade et du romarin. Il suffit de la déballer et la mettre au four quelque temps et voilà! Une tranche pour le sandwich, un morceau accompagné de légumes, un petit bout à grignoter au milieu de la nuit… Cette porchetta est aussi pratique que bonne!

16$, chez Provigo et Maxi

Bonbon de Noël

Un Noël sans bonbon, c’est non! L’entreprise québécoise KandJu offre une grande sélection pour Noël, dont ce format réutilisable. Les jujubes aux couleurs de Noël sont présentés dans une grande bouteille vitrée avec un couvercle en bambou. Donc, après s’être régalé des délices gélatineux, on obtient en prime une belle bouteille!

Sauce spaghetti au canard

L’entreprise québécoise Les Canardises cuisine une sauce à spaghetti faite à 100% de leurs canards. Mijotée lentement avec le fond de canard de la maison, la sauce est extrêmement savoureuse! Un de ces plats cuisinés par des gens d’ici, avec des produits d’ici, qu’on adore!

Gelée de vin de cassis

C’est sur l’Île d’Orléans que la famille Mona conçoit de petites merveilles de produits artisanaux, dont cette gelée de vin de cassis. Parfaite pour accompagner les fromages et les pâtés, la gelée de Cassis Monna & Filles présente un équilibre parfait entre les saveurs acidulées et sucrées.