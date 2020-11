OMLT, la tortilla espagnole s’invite à Montréal

Lorsque Luis Leon, alias Chef Tigretón, a révélé à Métro qu’il avait lancé OMLT, une boutique en ligne proposant la traditionnelle tortilla espagnole, nous avons immédiatement été interpelés.

Chef Tigretón est un chef espagnol, établi à Montréal, qui cumule plus de 23 ans d’expérience en restauration. Il consacre aujourd’hui son talent culinaire à un concept qui gagne en popularité en Amérique du Nord : les restaurants monoproduits. Cela consiste à ne cuisiner et vendre qu’une seule spécialité culinaire. La Croquetería

Cette aventure a d’ailleurs commencé à l’automne 2019, lorsque Chef Tigretón a ouvert La Croquetería sur l’avenue du Parc. Voué aux croquetas espagnoles, le petit comptoir voit défiler maints clients venant y chercher les délicieuses croquettes congelées ou toutes chaudes et croustillantes prêtes à être dégustées dans la rue.

Reconnu pour sa cuisine authentique, le Chef Tigretón propose des croquetas traditionnelles comme celle au jambon serrano. Mais il résulte de sa personnalité colorée et de sa passion d’explorer des territoires inconnus des croquetas aux saveurs originales : à l’encre de seiche, hawaïennes, au crabe épicé, végétariennes, etc. Au total, l’ardoise affiche toujours une vingtaine de croquetas.

OMLT

Face au succès de La Croquetería, le Chef Tigretón a décidé de se lancer dans un nouveau projet monoproduit qui met la tortilla espagnole au menu, un des plats les plus populaires en Espagne qui ne comprend que 4 ingrédients : des pommes de terre, des oignons, des œufs et de l’huile d’olive.

«OMLT, c’est aussi un comptoir pour emporter et c’est toujours monoconceptuel», précise l’entrepreneur. «C’est ce qui fait du sens pour moi, car tu orientes toutes tes forces dans la même direction. Tout ton personnel travaille pour une chose. Tous tes ingrédients sont pour une chose. Tu sers une chose. Quand c’est fini, c’est fini, désolé, c’est sold out.»

«J’ai décidé que j’allais ouvrir un magasin où l’on fait des omelettes cuites à la minute, en tout temps! » -Chef Tigretón, propriétaire de La Croquetería et de OMLT

Ce qui caractérise la tortilla

Déjà qu’on ne trouve pas des tortilla à tous les coins de rue à Montréal, celle du OMLT a ce petit quelque chose que tous les Montréalais recherchent : elle est cuite à la minute!

Il en demande au chef, ou à un membre de sa brigade composée de quatre personnes, environ 10 minutes pour préparer une tortilla. Elle peut être commandée – et programmée – en ligne afin qu’elle soit pétillante et brûlante au moment de la ramasser.

La tortilla du Chef Tigretón, c’est 1 kg de bons ingrédients biologiques issus des fermes du Québec. Elle coûte 18$ et peut nourrir une famille de quatre personnes accompagnée de salades et d’un verre de vin.

«On la mange froide le matin et chaude le soir», explique Chef Tigretón. «C’est un souper que notre maman fait avec n’importe quoi. On va faire une omelette avec une salade à côté et une canette de sardines – parce que les canettes espagnoles sont super bonnes – ou un peu de charcuteries, c’est simple!»

Passionné par le microbiote et les produits fermentés, Chef Tigretón propose aussi des boissons maison : un maté et guarana cold brew, un kombucha (au gingembre au moment d’écrire ses lignes) et une limonade fermentée absolument délicieuse, et pas trop sucrée.

Un comptoir, deux produits

Pour l’instant, le chef tâte le pouls des Montréalais avec son concept d’omelette espagnole. Il les cuisine donc dans la cuisine de La Croquetería. Si le public tombe en amour avec ce délicieux plat espagnol, alors Tigretón ouvrira un autre comptoir réservé à OMLT. C’est ce qu’on lui (nous) souhaite!

Pour commander une tortilla española du Chef Tigretón, rendez-vous sur omlt.ca ou arrêtez-vous à La Croquetería, située au 4520 avenue du Parc.