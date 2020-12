On boit quoi? *Spécial Noël

Dans cette nouvelle rubrique On boit quoi?, on vous suggère trois alcools à découvrir pour vos festivités du temps des fêtes. Car, malgré la situation actuelle, Noël convie à déguster de divins nectars, et ce, toute la soirée!

Villa Sandi Il Fresco Prosecco

Que serait un apéro de Noël sans bulles? Simple question rhétorique, car on sait très bien qu’il serait à mourir d’ennui! Ce Prosecco offre un excellent rapport qualité-prix. Ses arômes délicats de fleurs et de fruits montent agréablement au nez. Sa mousse est fine, légère et persistante. En plus d’être sec et frais, l’alcool propose des saveurs qui persistent jusqu’à la finale harmonieuse et fruitée. Attention, la descente est rapide!

Ruffino Modus Toscana 2017

Pour accompagner les bons plats viandeux du temps des fêtes, il faut un rouge riche et expressif. Vous le trouverez en cette cuvée italienne assemblée avec du Sangiovese, du merlot et du cabernet-sauvignon. À la fois corsée et fraîche, la bouche offre des tanins souples et une longue finale de vanille et de fruits rouges. Un vin au caractère distinctif; parfait pour les grandes occasions!

29,10$, à la SAQ

Hennessy Very Special

Après l’apéro tout en bulles et le copieux repas arrosé de vin rouge, ça prend un digestif efficace (et délicieux): le cognac! La magnifique bouteille or métallique dans lequel repose tranquillement le divin nectar a été créée spécialement pour les fêtes. Son goût est audacieux, sa couleur ambrée est éclatante et on perçoit des notes fruitées et boisées très agréables en bouche. Un classique!

69,50$, à la SAQ

Toute l’équipe de rédaction du journal Métro, et particulièrement celle qui signe cette rubrique On boit quoi?, vous souhaite un très joyeux Noël bien arrosé, santé!