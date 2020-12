Japandi: la tendance déco de 2021

Après avoir passé énormément de temps chez soi, il est fort possible que vous envisagiez de changer votre intérieur. Art déco, vintage, bohème, scandinave… Si une multitude de styles s’offrent à vous, l’esthétique Japandi est particulièrement en vogue auprès des utilisateurs de Pinterest. Mais en quoi consiste-t-elle exactement?

Cette esthétique au nom mélodieux est particulièrement populaire auprès des amateurs de design inscrits sur Pinterest, qui vivent en Suède, en Allemagne et en Espagne. À un point tel que le réseau social l’a inclus dans ses tendances montantes pour l’année 2021.

Le Japandi, une tendance hybride

Pourtant le style Japandi est loin d’être une nouveauté. Ce nom résulte de la contraction de Japon et Scandinavie, deux territoires séparés par plus de 7000 kilomètres, mais aux visions similaires du design. Cette tendance puise son inspiration dans le style scandinave dont les éléments de décoration cocooning et chaleureux ont envahi nos intérieurs depuis plusieurs années, mais aussi le wabi-sabi. Un concept esthétique japonais, adopté par Kim Kardashian et Kanye West pour leur villa californienne, qui prône la « beauté des choses imparfaites, impermanentes et incomplètes ».

Bien que cette association puisse surprendre, le style Japandi s’inscrit dans la continuité du minimalisme, qui invite à se défaire du superflu pour adopter une décoration plus authentique et apaisante. Exit donc les tableaux, luminaires arty et autres bibelots colorés que vous accumulez compulsivement dans votre intérieur. Privilégiez les meubles aux lignes épurées, que vous agrémentez de quelques objets de décoration comme des vases ou des bougies. Le maître mot de l’esthétique Japandi: la sobriété.

Naturel, un mot-clé

Pour apporter charme et caractère à votre intérieur, misez sur des matériaux naturels et bruts. Le bois est plus que bienvenu, tout comme les fibres naturelles telles que le rotin, l’osier et le bambou. Le métal, le cuir et le béton sont parfaitement adaptés à l’esthétique Japandi, surtout si on vient les mêler à des textiles douillets. N’hésitez pas à faire la part belle à l’artisanat, selon la designeuse danoise Nina Tolstrup. « Au Japon et en Scandinavie, il y a cette appréciation des choses qui sont faites à la main, faites avec soin et faites pour durer », a-t-elle expliqué à la BBC.

Oser les couleurs foncées

Niveau couleur, le style Japandi s’appuie sur une palette plus riche que l’esthétique scandinave. Si les tons neutres comme le blanc cassé, le beige et le rose pâle manquent de fantaisie à votre goût, associez-les à des tonalités plus sourdes et sombres. Vert-de-gris, gris anthracite, bleu nuit, camel… Autant de teintes qui, associées à des matières naturelles, feront de votre intérieur un cocon zen.