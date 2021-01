Des réfugiés partagent leur histoire à travers un livre de recettes

Publié en l’honneur des 70 ans du HCR (l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés), le livre Cuisines du monde: des réfugiés partagent leurs recettes préférées contient plus de 100 pages de superbes photos, de recettes authentiques et de témoignages transmis par 14 réfugiés installés au Canada. Ils vivent en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse, et sont originaires des quatre coins du monde, notamment de la Syrie, du Yémen, de l’Érythrée, de la Somalie et de Hong Kong.

Dans ce livre de cuisine gratuit, on peut lire des témoignages fascinants sur la persévérance et la résilience des réfugiés. On découvre aussi des cultures riches et vivantes grâce aux recettes des réfugiés qui ont traversé les océans en quête de sécurité.

On peut par exemple prendre connaissance de l’histoire de Rivka Augenfeld, dont les parents ont survécu à l’Holocauste, et qui s’est jointe à Kat Romanow, spécialiste de l’histoire culinaire juive, pour faire revivre les recettes de sa mère disparue.

Rivka garde un souvenir impérissable des repas en famille mettant à l’honneur des plats de la culture juive. Ces moments joyeux leur donnaient le sentiment d’avoir une vie normale, en dépit de tout ce que ses parents avaient vécu. Selon Rivka: «Ceci montre que les traditions culinaires peuvent ramener une certaine normalité dans la vie des réfugiés, en partageant un repas, en partageant un moment de convivialité… Et c’est justement cette humanité qu’ils [les nazis] ont essayé de leur retirer, ce qu’ils ont de plus humain.»

Le témoignage d’Adrienne Clarkson

L’Histoire de la très honorable Adrienne Clarkson, 26e Gouverneure générale du Canada, est tout aussi captivante. Elle avait deux ans lorsqu’elle est arrivée à Ottawa avec sa famille de Hong Kong après l’invasion du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a commencé à développer son goût pour la gastronomie lorsque sa mère préparait des recettes qu’elle avait apprises dans un restaurant chinois près de chez eux.

«Nous avons tout perdu», explique Mme Clarkson par voie de communiqué à propos de leur exil au Canada alors qu’elle était encore enfant. «Mais nous avons conservé nos traditions grâce aux repas que nous partagions. Le Canada m’a tant donné, et je suis ravie de pouvoir faire part aux Canadiens d’une de mes recettes préférées dans le livre de cuisine du HCR.»

Des recettes à découvrir!

Parce que derrière chaque recette se cache une histoire riche en émotions, celles-ci deviennent attrayantes et donnent envie de sortir les casseroles pour les cuisiner. Les noms nous sont étrangers, mais rapidement on réussit à faire des associations avec notre propre culture. C’est la magie de la gastronomie qui rassemble les peuples!

Parmi elles, vous trouverez les Bint Al-Shan (gâteau au miel yéménite), les Mititei (saucisses roumaines grillées roulées à la main), le pondu (soupe aux feuilles de manioc), les Ardei Umpluti (poivrons farcis roumains), le fresco de Ensalada Salvadoreño (cocktail de jus de fruits salvadorien) et bien d’autres délices à essayer.

Un téléchargement important

Pour chaque téléchargement du livre Cuisines du monde: des réfugiés partagent leurs recettes préférées, un donateur anonyme fera un don au HCR en vue de mettre un terme à l’insécurité alimentaire à laquelle sont confrontés des réfugiés du monde entier.

Donc, en plus de découvrir des histoires enlevantes et de délicieuses recettes des quatre coins du monde, le téléchargement du livre contribue à nourrir les humaines de la planète.

Le Canada est un chef de file dans le monde en matière de réinstallation des réfugiés. Il a accueilli plus de 30 000 réfugiés vulnérables en 2019. Depuis 1980, plus d’un million de réfugiés ont été réinstallés au Canada.