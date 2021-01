Du rose et des roses pour la Saint-Valentin

Cette année plus que jamais, la Saint-Valentin doit être célébrée! Pas de souper au restaurant, pas de week-end au spa ni de soirée endiablée au bar du coin… Mais il y a d’autres façons d’exprimer son amour et sa passion. Voici des idées pour faire de cette Saint-Valentin confinée, une journée qui réchauffe les cœurs.

Ce que l’on boit…

LoveDust

Brassée pour une seconde année par la microbrasserie Echo Session Ales, la bière LoveDust est une IPA de style Nord-Est. Offerte en édition limitée pour la Saint-Valentin, la bière s’est parée d’une belle robe rose intense et de saveurs tropicales aux accents de noix de coco. Vous remarquerez que l’étiquette est collée à l’envers sur la canette, ce n’est pas une erreur! C’est pour que les paillettes alimentaires qui ont été ajoutées pour conférer des reflets argentés à la bière ne se retrouvent pas au fond.

6$/canette de 473 ml, chez les détaillants spécialisés

Rosemont Gin Rose de Montréal

En plus d’afficher une robe rose tendre qui permet de créer de magnifiques cocktails pour la Saint-Valentin, le gin de la Distillerie de Montréal propose des arômes de rhubarbe et d’hibiscus karkade. Avec la combinaison des baies de genièvre et des canneberges, il en résulte un gin équilibré au nez expressif et floral et à la bouche légèrement acidulée et fruitée.

45$, à la SAQ

Ce que l’on mange…

KandJu

La bouteille en verre et en bambou rose de KandJu contient un mélange de bonbons spécial Saint-Valentin qui fera assurément le bonheur des «dents sucrées». Et pour ceux qui préfèrent le cacao, le mélange fancy, présenté dans un petit seau métallique, offre une belle variété de chocolats et de fruits secs enrobés de chocolat.

Bouteille rose mélange Saint-Valentin, 25$

Seau métallique mélange fancy, 16$, sur kandju.com

Le Roseline

On ne le dira jamais assez, il faut encourager les restaurateurs – du moins dans la mesure où notre portefeuille le permet. Le 14 février, on se fait plaisir et on passe par le bar à vin Le Roseline pour attraper leur menu spécial Saint-Valentin. Mousseline de truite fumée, raviolo de fruits de mer, faisan sauce chasseur et truffe maison régaleront votre douce moitié! Menu végétalien aussi offert.

112$ pour le menu régulier et 72$ pour le menu végétalien, au 5014, boulevard Saint-Laurent

Ce que l’on offre…

Courrier du cœur

L’entreprise québécoise de soins pour la peau MÜ propose un nouveau concept de boîtes cadeaux. Faites envoyer un coffret de produits faits à la main, accompagnés d’un message personnalisé à la personne qui fait battre votre cœur, à un ami ou à un proche pour briser l’isolement social.

Les prix varient de 25 à 150$, sur muskincare.com

Pochette ZOE

Éthique, végane et québécoise, la marque Lambert propose une nouvelle pochette ZOE, en rose doré, pour la Saint-Valentin. Offerte en édition limitée (jusqu’à épuisement des stocks), la pochette est idéale pour ranger rouge à lèvres, gouttes pour les yeux, cellulaire ou

tout autre objet qui fait le bonheur de l’être aimé.

ZOE, 40$, disponible en ligne à compter du 28 janvier 2021 sur designlambert.com

Dites-le avec des fleurs

Cliché ou classique? Classique, sans aucun doute! Les fleurs ont ce petit quelque chose qui nous rattache à la terre, à l’essentiel, à la beauté. C’est toujours avec le sourire aux lèvres qu’on dépose un bouquet sur sa table. Faites du bien aux personnes qui vous sont chères en leur faisant livrer le plus grand des classiques le 14 février prochain.

12 roses rouges, 110$, sur pourquoipasfleurs.com