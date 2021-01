Prendre plaisir à boire… des boissons sans alcool!

La Fondation Jean Lapointe a annoncé au début du mois de janvier le retour du Défi 28 jours sans alcool. Cette 8e édition se déroulera du 1er au 28 février 2021. Que ce soit pour encourager la collecte de fonds ou donner une pause à son foie, le Défi 28 jours est réalisable à trois différents niveaux: bronze (semaine), argent (fin de semaine) et or (28 jours).

Les participants peuvent s’inscrire en solo ou en équipe grâce à un don de 28 $. Le dimanche 31 janvier à 21 h, une émission ludique donnera le coup d’envoi au Défi 28 jours sans alcool sur les ondes de TVA.

Afin de traverser cette période de sobriété tout en conservant le plaisir de prendre un verre à la fin de sa journée de travail en compagnie de sa douce moitié, voici des boissons sans alcool à siroter sans retenue!

Hors Sentiers

Les Brasseurs du Nord, bien connu pour sa marque Boréale, a lancé à la fin du mois de décembre deux bières sans alcool ne contenant que 80 calories par canette. La gamme Hors Sentiers propose une blonde de type Pale Ale à l’amertume délicate et aux notes florales ainsi qu’une IPA généreuse en houblons fruités et en malt désaltérant. Un exemple de boissons sans alcool ni vu ni connu!

Blonde IPA

3,50$/canette de 473 ml, dans les supermarchés

Seedlip

Cette entreprise britannique propose trois spiritueux distillés sans alcool et conçus avec des végétaux. Ils sont aussi sans sucres, sans calories et sans allergènes. Le produit Garden 108 est herbacé, on y découvre des saveurs de pois, de menthe et de thym. Le Spice 94 quant à lui est épicé, émanant le piment de la Jamaïque et la cardamome. Finalement, le Grove 42 présente la fraîcheur de la citronnelle et du gingembre.

Garden 108 Spice 94 Grove 42

45$, chez Vinum Design, Crate & Barrel et Monsieur Cocktail, et sur seedlipdrinks.com/ca

Bière sans alcool

Bière sans alcool (BSA) est une marque québécoise de bières de microbrasserie sans alcool. À l’heure actuelle, trois saveurs sont offertes : une IPA douce aux arômes d’agrumes et de fruits de la passion, une sûre tropicale ayant une finale de céréales et une sûre framboises denses, fruitées et pétillantes. L’équipe dévoilera bientôt une quatrième saveur.

IPA douce Sour tropicale Sour framboise

4$/canette de 473 ml. Visiter bieresansalcool.co/ventes/ pour découvrir les points de vente.

Esprit & Veneziano

La Distillerie NOROI présente deux nouveaux spiritueux et un prêt-à-boire sans alcool. La gamme Esprit comprend Esprit-de-London, un gin sans alcool aux notes intenses de baies de genévrier, et Esprit-des-Caraïbes, un rhum sans alcool fait à partir d’un distillat de mélasse et d’un mélange d’épices maison. Le premier rhum sans alcool fabriqué ici!

Après le succès du Brise-Glace, un gin tonic prêt-à-boire sans alcool lancé en février 2020, la Distillerie NOROI nous offre le Veneziano. Ce nouveau spritz sans alcool séduira les amateurs d’apéritifs amers avec ce cocktail prêt-à-boire aux notes d’agrumes.

Brise-Glace Veneziano Esprit-des-Caraïbes Esprit-de-London

Brise-Glace, 9$/4 canettes

Veneziano, 9$/4 canettes

Esprit-des-Caraïbes, 30$

Esprit-de-London, 30$

Tous les produits sont offerts à la SAQ.