Des outils pour faciliter le télétravail

Pandémie oblige, de nombreuses personnes doivent travailler de chez elles. Quels sont les meilleurs outils pour rester productif en télétravail?

Google Drive

Permettant de centraliser les fichiers, Google Drive est également très utile pour partager différents types de documents entre collègues, par exemple des textes, des tableurs, des présentations et même des dessins. L’avantage? Il est possible de travailler à plusieurs sur un même document. Une bonne façon d’éviter de devoir intégrer les corrections de chacun «à la mitaine» en se perdant dans les multiples versions. Les 15 premiers gigaoctets de stockage sont gratuits pour les particuliers.

google.com/drive

Slack

Destinée à favoriser le travail d’équipe à distance, cette plateforme de collaboration permet de créer plusieurs chaînes afin de compartimenter les discussions entre collègues, dans une forme qui ressemble un peu à celle qu’on retrouve dans les médias sociaux. On ne se perd donc pas dans une masse de courriels, d’autant plus qu’on peut conserver l’historique des conversations. Slack offre aussi la possibilité de partager des documents et intègre différents outils, comme Dropbox et Google Drive.

slack.com

WeTransfer

Besoin de transférer des photos, des plans ou d’autres documents volumineux? WeTransfer est tout indiqué pour accomplir ce genre de mission. La version gratuite permet d’envoyer jusqu’à 2 gigaoctets de fichiers. Le destinataire n’a ensuite qu’à cliquer sur un lien pour lancer le téléchargement sur son poste de travail. wetransfer.com

Zoom

S’il existe plusieurs outils de visioconférence sur le marché, Zoom se classe cependant parmi les chefs de file de sa catégorie, selon le classement Gartner 2019. En plus d’offrir plusieurs fonctionnalités, sa version gratuite rend possibles les réunions comptant jusqu’à 100 participants pendant une durée maximale de 40 minutes. À tester aussi pour les 5 à 7 virtuels!

zoom.us

TeamViewer

Grâce à ce logiciel, il est possible de contrôler un autre ordinateur à distance. Utile pour permettre au technicien en informatique de votre organisation de vous donner un coup de main en cas de pépin ou pour accéder à votre poste au bureau à partir de la maison. En plus de l’accès à distance et la téléassistance, TeamViewer offre plusieurs fonctionnalités favorisant la collaboration.

teamviewer.com

Calendly

Comptant cinq millions d’utilisateurs par mois, Calendly est un logiciel de planification de réunion. Il se synchronise automatiquement avec les calendriers de tous les invités afin de déterminer le meilleur moment pour une rencontre et s’intègre facilement à différents outils existants.

calendly.com

Jusqu’au 26 mars, le cabinet-conseil Amplio Stratégies propose une série de webinaires gratuits d’une vingtaine de minutes présentant différents outils de travail à distance, dont Notion, qui facilite la gestion de tâches, de projets et de documents; 1password, qui documente et assure le partage des mots de passe; et le système téléphonique virtuel Grasshopper.

ampliostrategies.com