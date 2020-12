La fin des résolutions de fin d’année abandonnées d’avance

Depuis des années, vous vous offrez des résolutions de fin d’année. Des résolutions que vous ne tenez pas nécessairement et qui s’effritent au cours du premier mois. Pourquoi en est-il ainsi? Profitons de cette fin d’année pour revoir ce qui ne va pas avec les objectifs qu’on se donne trop souvent.

Premièrement, nos objectifs ne sont souvent pas assez ambitieux et ils ne nous font pas suffisamment vibrer pour qu’on y mette les efforts nécessaires. Alors, à quoi bon s’y accrocher? Pourquoi décider de fumer moins quand on pourrait arrêter complètement? Pourquoi se dire qu’on va payer ses dettes alors qu’on pourrait commencer à cumuler des économies?

Voir grand

C’est le temps, cette année, de vous donner des objectifs qui sont plus grands que ceux que vous vous étiez fixés à ce jour. Pourquoi? Parce que le monde est en changement et que les occasions ont rarement été aussi nombreuses. Dans sa forme d’antan, la vie d’avant ne reviendra pas; il est temps de faire du ménage et de regarder l’avenir avec optimisme. Alors, quelle réalisation énorme réaliserez-vous (ou débuterez-vous) en 2021?

Planifier

Deuxièmement, on fixe nos objectifs sans penser aux efforts qu’ils exigeront. Que vont-ils exiger en argent, en temps, en efforts et en apprentissage? Le simple fait de dresser cette liste avant de prendre ses résolutions de fin d’année vous permet de prendre une décision éclairée et de débuter la planification de la réalisation de vos rêves.

Faire des sacrifices

Troisièmement, on les prend sans se demander à quoi il faudra renoncer pour que cette résolution se réalise. Si on arrête de fumer, il faudra peut-être arrêter de prendre ses pauses dehors avec les fumeurs. Si on souhaite améliorer sa situation financière, il faudra peut-être mettre un terme à certaines dépenses récurrentes. Si on souhaite améliorer notre relation amoureuse, il est possible que certains comportements, qui nous permettaient jusqu’à maintenant de rester cachés dans notre coquille, doivent être remis en question.

Cette année, prenez des résolutions éclairées. N’attendez pas le coup de minuit, le Premier de l’an, pour les prendre quand vous serez avinés. Assurez-vous que vos projets 2021 sont assez importants pour vous garder mobilisé. Assumez à l’avance les ressources que vous devrez y investir et préparez-vous à renoncer à ce qui pourrait vous empêcher de les réaliser.

2020 vous a prouvé que tout ce qu’on croit solide peut disparaître n’importe quand. Ce qui est vrai également, c’est que vous pouvez réaliser ce à quoi vous n’auriez jamais aspiré par le passé. Le monde est en mutation. Libre à vous de rêver grand. Des réalités inconnues s’offriront bientôt à nous. Faites en sorte de créer les vôtres.