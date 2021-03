Un outil de communication très efficace

Aimeriez-vous pouvoir prédisposer les gens à être agréable à votre égard, à vous faire davantage confiance et à anticiper positivement la prochaine fois où ils vous rencontreront ?

C’est possible et, pour ce faire, pas besoin d’une certification, d’une formation d’une journée ou d’une conférence de 2 heures. Non. Le trucs est simple : souriez ! Même derrière un masque, souriez quand même.

Pourquoi ? Parce qu’en plus d’activer vos muscles zygomatiques, un sourire véritable (qui n’est pas feint) active ceux des orbites oculaires et vous rend soudainement plus sympathique aux yeux des autres. Il témoigne du fait que vous vous sentez à l’aise et que vous avez confiance.

De plus, les sourires sont contagieux. C’est en grande partie dû au fait que nous avons, dans notre cerveau, des neurones miroirs qui nous amènent à nous adapter aux émotions des gens qui nous entourent. Si vous croisez quelqu’un qui est visiblement triste, vous changez de registre pour adapter vos communications à cette personne. Si on vous croise et que vous gratifiez les gens d’un sourire, cela les amène à faire de même.

Vous devenez alors une source d’énergie pour eux. Un sourire vous amène en effet à mieux respirer et à oxygéner votre sang. De plus, captant que vous souriez, votre cerveau émet des endorphines qui, effectivement, vous rendent la vie plus agréable et améliore votre sentiment de bien-être.

Finalement, ces effets ont un impact sur la réaction des gens à ce qui se passe dans leur environnement. Ils activent votre humour, une force de caractère qui vous rapproche de la sagesse en vous permettant de dédramatiser les évènements et de mettre en relief les incongruités de la vie.

C’est tout ça que vous offrez aux gens avec un simple sourire. Imaginez donc l’impact d’un rire ! Les gens qui vous entourent ne sont pas fous. Ils préfèrent se trouver avec des gens auprès de qui ils se sentiront mieux, qu’ils en soient conscients ou non.

Pour toutes ces raisons, le simple fait de sourire véritablement vous transforme en aimant social. N’attendez donc pas de succomber au sourire des autres. Devenez l’initiateur qui fera en sorte que les gens se sentiront bien en votre présence. Ça fera grandir votre capacité d’influence. C’est un outil de communication de premier plan.

Alors, pratiquez dès maintenant. Puisez en vous pour trouver une pensée joyeuse. Ça vous évitera de sourire bêtement et ça vous rendra plus efficace. Dites-vous que vous êtes content de rencontrer cette personne. Rappelez-vous les fois où vous avez eu du plaisir ensemble. Vous bâtirez ainsi des relations plus solides offrant plus d’authenticité et d’intimité.