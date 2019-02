Russian Doll: Natasha Lyonne sur son 36

La nouvelle comédie noire de Netflix, Russian Doll, promet de faire jaser. Métro a discuté avec l’actrice Natasha Lyonne, dont les «jours sombres» ont inspiré l’émission.

La comédienne américaine a donné vie à Nicky Nichols, dans Orange Is the New Black, et à Jessica, dans les films American Pie, mais sa Nadia Vulvokov risque de faire oublier tous ses rôles précédents.

Cette série semi-autobiographique, créée en collaboration avec Amy Poehler et Leslye Headland, suit une trentenaire, Nadia, dont l’anniversaire se transforme en une aventure qui défie tous les genres télévisuels. En fait, le moins on en sait avant de découvrir ce qui se cache dans cette poupée russe de série, le mieux se vaut. Mais, fait à noter, la série est profondément personnelle pour Natasha Lyonne.

«C’est vraiment mon bébé, dit-elle. J’y ai probablement pensé toute ma vie, et assurément pendant les moments les plus sombres de ma vie.»

Russian Doll était un projet si important pour Natasha Lyonne qu’elle a porté quatre chapeaux pendant sa création. En plus d’écrire la série, de jouer le rôle principal et d’agir à titre de productrice exécutive, elle a réalisé le dernier épisode.

Au cours des années 2000, la vie de l’actrice et productrice semblait hors de contrôle. Elle a notamment été arrêtée pour conduite en état d’ébriété, a suivi des cures de désintoxication et a été opérée à cœur ouvert. Sa récupération graduelle et méthodique lui a permis de décrocher des rôles au théâtre, puis dans Orange…, et finalement de créer Russian Doll.

«Quand NBC a passé son tour pour Old Soul [un téléfilm élaboré avec Poehler], Amy et moi avons décidé de créer une série sans l’aide d’un réseau de télévision, raconte Lyonne. Nous voulions pouvoir dire réellement ce que nous souhaitions. Et Russian Doll est née. L’idée principale [de la série] est que, peu importe les choix que tu fais dans la vie, peu importe qu’un nombre infini d’options s’offre à toi, tu garderas en toi cette impression non résolue de rupture intérieure.»

Au fil des huit épisodes, Nadia, une femme plutôt isolée au style de vie auto-destructeur, revit continuellement son 36e anniversaire et doit faire face à sa propre mort.

«Bien que ce soit contre son gré, elle doit se résoudre à développer des relations humaines et à devenir un membre actif de la société pour s’en sortir vivante, explique son interprète. C’est une histoire très personnelle pour moi. Bien sûr, tout cela fait référence à mon expérience avec la dépendance.»

L’actrice espère que les téléspectateurs embarqueront dans le délire et aimeront le modus operandi amusant de la série.

Lyonne n’a que de bons mots pour ses complices Amy Poehler (Saturday Night Live, Parks and Recreation) et Leslye Headland, son «âme sœur» qui réalise la moitié des épisodes et qui l’a guidée dans cette aventure.

«Je crois que j’étais la seule personne en mesure de raconter cette histoire précise. C’est autant le projet d’Amy et de Leslye que c’est le mien, mais elles n’arrêtaient pas de me répéter que c’était vraiment mon histoire. Que c’était ma vie, au fond. Donc, si on voulait la raconter et le faire de façon juste, c’était à moi de le faire, et de le faire correctement.»