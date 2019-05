Une version hip-hop de «Roméo et Juliette» en développement pour Netflix

Après la célèbre adaptaton de Baz Luhrmann, Roméo et Juliette, en 1996, voici que le chef d’oeuvre de l’auteur britannique William Shakespeare va avoir le droit à une version plus hip hop orchestrée par Solvan «Slick» Naim et produite, entre autres, par Will Smith, a annoncé Netflix.

L’histoire d’amour la plus célèbre du monde va avoir le droit à son adaptation hip-hop. L’intrigue, décrite comme un film musical contemporain inspiré de la pièce, se déroulera dans la frénésie new-yorkaise. L’histoire d’amour suivra celle d’une serveuse des rues de Brooklyn et un musicien en herbe issu d’une famille aisée dont les conventions amoureuses les différencient.

Solvan «Slick» Naim réalisera ce film qu’il a co-écrit avec Dave Broome. 25/7 Productions et Shakim Compere ainsi que Flavor Unit Entertainment co-produiront le films. Will Smith, à travers sa société Overbrook Entertainment, en sera l’un des producteurs exécutifs.

Le réalisateur algérien-américain, également scénariste et rappeur est connu pour ses collaborations aux séries The Get Down ou Blacklist.

Parmi les multiples adaptations au cinéma de Roméo et Juliette, on compte celle de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes mais également le chef d’oeuvre West Side Story qui a remporté l’Oscar du meilleur film en 1961. Steven Spielberg réalisera d’ailleurs un reboot de cette adaptation qui devrait voir le jour en 2020.