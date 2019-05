Huit sorties ciné à ne pas manquer

La saison chaude frappe (enfin) à nos portes, apportant avec elle huit films qui risquent d’en marquer plus d’un…

The Secret Life of Pets 2

Oui, Toy Story 4 et The Lion King vont bientôt débarquer. Mais l’animation la plus mignonne sera celle dans laquelle nos animaux de compagnie vivent d’incroyables aventures à notre insu. Il y aura même le bourru Harrison Ford pour doubler un chien. En salle : 7 juin

Child’s Play

Chucky a hanté les rêves de milliers d’enfants et il est de retour dans ce reboot pour traumatiser une nouvelle génération de cinéphiles. La poupée diabolique sera possédée par la voix de Mark Hamill, le seul et unique Luke Skywalker. Ça parle au diable! En salle : 21 juin

Once Upon a Time in Hollywood

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino… le casting du dernier Tarantino fait saliver. Surtout que le film se déroule en 1969 et qu’il s’intéresse au meurtre brutal de Sharon Tate par la «famille Manson». Une époque qui convient en fait parfaitement à l’enfant terrible du cinéma contemporain.

En salle le 26 juillet

Les sept dernières paroles

Le chef-d’œuvre d’Haydn prend vie avec cet opus en sept parties, où des cinéastes qui possèdent une signature visuelle forte – comme Sophie Goyette et Karl Lemieux – font dialoguer musique et cinéma. Qui a dit que l’été n’était pas propice à la transcendance? En salle : 14 juin

Dogman

Entre deux productions légères et divertissantes, il ne faudra pas oublier de se ressourcer auprès d’un septième art marquant. C’est le cas de cette création de Matteo Garrone (Gomorra) sur la violence des rapports humains. Marcello Fonte a obtenu le prix d’interprétation masculine à Cannes en 2018. En salle : 21 juin

Menteur

Il n’y aura probablement aucun long métrage québécois plus rassembleur cette année que cette comédie sur un menteur compulsif qui voit ses mensonges se transformer en vérités! Louis-José Houde retrouve le réalisateur de De père en flic et il aura comme frère jumeau un certain Antoine Bertrand. En salle : 10 juillet

Godzilla: King of the Monsters

De tous les blockbusters estivaux, il s’agit de celui qu’on attend avec le plus d’impatience. Quoi de mieux que de spectaculaires combats de monstres comme métaphore des problèmes climatiques? L’idéal pour nous mettre en appétit en attendant la confrontation prochaine entre Godzilla et King Kong! En salle : 31 mai

Nous finirons ensemble

Au rayon des suites que personne n’attendait, il y a celle des Petits mouchoirs, qui obtient actuellement un franc succès en France. Marion Cotillard, Gilles Lellouche et leurs amis sont de retour devant la caméra de Guillaume Canet, célébrant «les copains d’abord.» En salle : 28 juin