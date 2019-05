I’m Going to Break Your Heart : de l’espoir et de la musique

Les nostalgiques de la musique de la fin des années 90 le savent, Raine Maida et Chantal Kreviazuk forment un couple royal de la musique canadienne. Maida, et son groupe Our Lady Peace, ont fait la pluie et le beau temps sur les ondes de MusiquePlus et MuchMusic à l’époque. Kreviazuk, elle, nous a offert des succès monstres comme Feels Like Home et Leaving on a Jet Plane que toutes les comédies romantiques du monde utilisent pour nous faire pleurer comme les averses printanières de cette saison.

Ensemble, ils sont mariés depuis une vingtaine d’années et ils ont fondé une famille de trois enfants. Cette année, le couple a dévoilé le documentaire I’m Going to Break Your Heart qui est maintenant disponible sur la plateforme numérique payante Crave.

C’est quoi I’m Going to Break Your Heart? C’est une incursion très intime dans un moment difficile du couple lors d’une retraite à Saint-Pierre-et-Miquelon pour l’enregistrement et la composition d’un album conjoint sous le nom Moon Vs. Sun. Rapidement, nous sommes confrontés aux tensions vécues par Maida et Kreviazuk malgré l’évidente complicité entre les deux artistes.

Au niveau des documentaires musicaux, on ne marque pas le genre. Pas du tout même. C’est très linéaire comme approche et l’aventure repose sur le charme indéniable du couple, particulièrement lorsque Kreviazuk interagit en français avec les habitants de la petite île française. Ceci dit, sous une forme convenue se cachent des émotions réelles et un visionnement qui se consomme comme un long poème. Avec une trame sonore particulièrement envoûtante, Maida et Kreviazuk se confient à la caméra comme si le public était à la fois un confident et un thérapeute.

Le film dépasse les frontières musicales et l’humanité s’installe au centre de l’aventure, pour notre plus grand plaisir.

Maintenant que Game of Thrones est terminé, voici une belle occasion de rentabiliser votre abonnement à Crave en visionnant ce film exclusivement dévoilé sur la plateforme au Canada. Il y a quelque chose de profondément inspirant dans cette histoire d’amour qui perdure, vingt ans plus tard, malgré les hauts et les bas de la vie de parents et d’amoureux.

Il y a, dans tout ça, un espoir essentiel.

Suivez Stéphane Morneau