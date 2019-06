Steven Spielberg écrit une série d’horreur uniquement disponible la nuit

Après Disney, ou encore Apple TV, une nouvelle plateforme de vidéo à la demande baptisée Quibi sera lancée en avril 2020 aux États-Unis. Co-fondée par Jeff Katzenberg, la plateforme, qui proposera des séries sous forme de chapitres d’une durée de 7 à 10 minutes, compte déjà dans ses rangs Steven Spielberg. Le réalisateur de Jurassic Park écrit actuellement une série d’horreur bien étonnante qui ne sera disponible qu’une fois la nuit tombée. Ambiance assurée.

Pour le moment intitulé Spielberg’s After Dark, le projet présentera la particularité de n’être accessible uniquement la nuit. Une demande de la part du réalisateur des Dents de la mer qui tenait absolument à ce que sa série ne soit disponible à la tombée du jour. Cette prouesse réalisée par les ingénieurs de la plateforme Quibi est devenue possible grâce aux GPS présents dans les téléphones portables capables de localiser le fuseau horaire dans lequel se situe son utilisateur. Concrètement, une horloge apparaîtra sur l’écran jusqu’à la tombée de la nuit et réapparaîtra une fois le jour levé. Entre temps, la série sera disponible.

Elle comportera 10 ou 12 «chapitres» comme les appelle Quibi. D’après Jeff Katzenberg, Steven Spielberg a déjà «écrit cinq ou six épisodes» qui devraient durer entre 7 et 10 minutes. Une nouvelle forme de contenus en chapitrage que le fondateur appelle «la troisième révolution de la narration».

En marge du Banff World Media Festival, qui se déroule à Alberta au Canada, Jeff Katzenberg, ancien patron de Disney et co-fondateur de Dreamworks, a fait quelques révélations sur sa plateforme de streaming créée en collaboration avec son associée Meg Whitman. «Steven Spielberg est venu et a dit « J’ai une super histoire d’horreur que je veux faire »», a raconté Jeff Katzenberg. «Il l’écrit lui-même. Il n’a pas écrit depuis longtemps donc l’amener à écrire quelque chose est fantastique», a-t-il rajouté.

Après avoir déjà levé un milliard de dollars, la plateforme Quibi, un diminutif pour «Quick Bites» (soit Petites bouchées en français) devrait être lancée le 6 avril 2020 aux États-Unis. Une version avec des publicités de 10 à 15 secondes sera proposée à hauteur de 4.99$ US contre 7.99$ US pour la version sans réclame. D’autres grandes célébrités ont déjà répondu présentes pour participer à ce projet à l’image de Steven Soderbergh, Guillermo del Toro, Sam Raimi, Catherine Hardwick, Anna Kendrick, Doug Liman, Laurence Fishburne et Antoine Fuqua. Sept-mille contenus sont attendus pour la première année de lancement.