Le dernier soir : de l’excellent true crime québécois

Diane Déry, 13 ans, et Mario Corbeil, 15 ans, ont été assassinés près de Longueuil en 1975 et le double meurtre n’avait jamais été élucidé. Plus de 40 ans après ce mystère non résolu, la journaliste et chroniqueuse judiciaire Monic Néron a pris la balle au bond afin de relancer l’enquête et de peut-être élucider ces événements qui ont bouleversé la vie des familles des victimes et de la communauté immédiate.

Avec six épisodes d’une heure sur l’Extra d’ICI TOU.TV, Le dernier soir est un projet ambitieux et captivant dans la même veine que Making a Murderer qui est devenu un phénomène culturel sur Netflix il y a quelques années.

Monic Néron et son équipe de recherche ont passé deux ans à suivre de nombreuses pistes dans cette affaire jusqu’à la conclusion de son enquête afin de trouver la réponse au «Qui?» et «Pourquoi?» qui planaient encore sans réponse depuis toutes ces années.

La construction classique de la série vous fera passer par toute une vague d’émotions alors qu’on découvre, tout doucement, tout ce qui a été négligé à l’époque et toutes les pierres qui n’ont pas été tournées afin de trouver un coupable à ce double meurtre.

On parle ici d’une production méticuleuse, empathique, colossale et fascinante. Sans tomber dans la surenchère et les artifices superflus, Néron navigue dans cette histoire en offrant la parole aux familles, à des experts, des observateurs, des proches et des professionnels de l’époque et d’aujourd’hui. Au-delà de l’enquête et de son résultat, la démarche et les rencontres font de cette production un incontournable – que vous soyez amateurs de true crime ou non.

Sans vous vendre de mèches, je peux vous faire la promesse que vous allez pousser quelques sacres quand des éléments seront dévoilés et les surprises sont à l’occasion partagées par la famille des victimes, elles aussi confrontées à ces découvertes.

Ça vaut l’abonnement à l’Extra de TOU.TV si vous hésitiez encore. On parle ici d’une grande production de qualité avec une expertise qui n’a rien à envier aux énormes productions américaines que les gens dévorent sans cligner des yeux.

Félicitations à tout le monde impliqué dans le projet.

Suivez Stéphane Morneau