«Assassin’s Creed Symphony»: plongée dans l’univers du jeu

Ce vendredi 27 septembre, quelques heures seulement après le passage de Greta Thunberg sur notre territoire montréalais, et après que des centaines de milliers de personnes aient marché pour le climat, Ubisoft tenait son premier concert canadien Assassin’s Creed Symphony World Tour à la salle Wilfried Pelletier.

Guidés par Ivan Linn, compositeur, pianiste, producteur et directeur de production des studios Goldstones, les 80 musiciens et les chanteurs de la chorale ont repris les titres les plus connus de la saga Ubisoft.

Des musiciens et chanteurs par ailleurs acclamés par la foule à la fin du spectacle lors d’une standing ovation de plusieurs minutes.

Se replonger dans la saga

Un écran géant, situé au dessus de la scène, passait en simultané des extraits du «gameplay» des différents opus. Les extraits permettaient ainsi aux fans assidus, comme aux plus néophytes des spectateurs, de retrouver l’histoire des Assassins et des autres personnages cultes de la série.

Les artistes ont ainsi retracé l’histoire du jeu, du premier au plus récent numéro, aidés par les vidéos mises à la disposition du public.

L’évolution des graphismes est également un élément très intéressant de ce bel événement.

Des graphismes d’époque des premiers opus aux images bien plus modernes et réalistes des jeux les plus récents, les spectateurs se voient toujours un peu plus submergés dans le monde de ces tueurs fictifs.

La musique, parfaitement synchronisée avec les extraits de combats, de courses poursuites, de cascades et autres, nous collent au fond de notre siège et nous transportent dans l’univers de la saga la plus rentable du studio. Égypte antique, Grèce, piraterie ou encore guerre de sécession américaine, toutes les époques traitées dans l’univers du jeu sont présentes à l’écran.

Franchise numéro un

Pour rappel, Assassin’s Creed c’est 95 millions de joueurs uniques, près de 140 millions de copies écoulées depuis ses débuts et plus de 20 jeux disponibles sur différentes consoles. Ces chiffres placent la saga en première position du classement des plus grandes réussites d’Ubisoft, devant Just Dance et Far Cry, avec respectivement 70 et 50 millions d’exemplaires vendus.

Les prochaines dates nord-américaines de la tournée mondiale auront lieu le 26 octobre à Toronto, le 27 à Vancouver et le 10 novembre à Los Angeles.

Une chose est sûre, ce concert nous a définitivement donné envie de rejouer à cette saga.