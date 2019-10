En pleine représentation, une chanteuse remplace au débotté un soliste

La chanteuse lyrique française Adèle Charvet assistait en tant que spectatrice à une représentation du Messie de Haendel mardi soir à Paris. Mais lorsqu’elle a appris qu’un soliste ne pouvait plus continuer, elle l’a remplacé au débotté, pour que le concert puisse se poursuivre.

La mezzo-soprano était venue écouter un concert de musique baroque dirigé par un de ses amis, le jeune chef de 23 ans Valentin Tournet. Le célèbre oratorio de Haendel avait commencé normalement, mais tout a basculé pendant l’entracte: l’un des interprètes, le chanteur sud-coréen David DQ Lee, n’est plus en mesure de continuer.

«Je pensais passer une soirée tranquille dans mon siège, du côté du public. Au moment de la pause, je croise la régisseuse de la salle qui m’apprend que le contre-ténor ne peut plus chanter une seule note et me dit d’aller voir en coulisses parce qu’il faudrait probablement que je chante» à sa place, a raconté Adèle Charvet à l’AFP.

«J’ai été un peu prise de panique, car je n’ai jamais ni chanté ni travaillé cette oeuvre, mais il a fallu y aller tout de suite… J’ai pris un programme pour voir ce qu’il restait à chanter pour la voix d’alto et je suis allée dans la loge de Valentin, qui m’a aidée à déchiffrer la pièce», avec la violoncelliste Natalia Timofeeva et le ténor David Webb, a poursuivi l’artiste.

Si la voix d’Adèle Charvet lui permettait d’interpréter les passages à chanter, d’un registre proche du sien, elle a dû se lancer sans quasiment pouvoir s’échauffer et en ayant très peu de temps pour appréhender l’oeuvre.

«On a rallongé l’entracte d’un petit quart d’heure, pour que j’aie le temps de ne pas faire n’importe quoi, et c’était parti. Je n’ai pas eu le temps de penser à grand chose, je suis montée sur scène, en jean, et ça s’est mieux passé que ce que j’imaginais…. Le public et les spectateurs étaient tellement encourageants et contents», a souligné la chanteuse.