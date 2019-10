Les oeuvres du Studio Ghibli seront sur HBO Max

Le célèbre studio d’animation nippon Ghibli met enfin son catalogue de 21 films à la disposition d’un service d’abonnement vidéo, un véritable coup de maître pour WarnerMedia et sa future plateforme de streaming HBO Max qui verra le jour en avril 2020.

Le catalogue du Studio Ghibli n’avait jamais été distribué en streaming en ligne. Cela changera en 2020 grâce à un accord passé entre le distributeur nord-américain de Ghibli GKIDS et WarnerMedia au sujet du service d’abonnement, HBO Max.

Les films d’animation Le Voyage de Chihiro (2001), Mon Voisin Totoro (1988), Le Château ambulant (2004), Kiki la petite sorcière (1989), Princesse Mononoké (1997) et le conte de fée Le Conte de la princesse Kaguya (2013) seront de la partie, tout comme Le Château dans le ciel (1986), Souvenirs goutte à goutte (1991), Porco Rosso (1992), Je peux entendre l’océan (1993), Pompoko (1994), Mes voisins les Yamada (1999), Le Royaume des chats (2002), Les Contes de Terremer (2006), Ponyo sur la falaise (2008), Arrietty, le petit monde des chapardeurs (2010), La Colline aux coquelicots (2011), Souvenirs de Marnie (2014), Si tu tends l’oreille (1995) et, à l’automne 2020, Le vent se lève (2013).

Le film pré-Ghibli Nausicaä de la vallée du vent (1984) sera présent au catalogue, à la différence du Tombeau des Lucioles, qui n’a été diffusé dans les cinémas américains qu’en 2018.

HBO Max reçoit l’exclusivité de ce catalogue. Il n’est pas sûr que cela marque le début d’une distribution internationale, ni qu’HBO Max soit in fine proposé internationalement comme le sont Netflix, Amazon Video ou Disney+.

Le service a déjà négocié avec la BBC pour distribuer Doctor Who, Top Gear, The Office, Luther et The Honorable Woman. Les séries américaines Friends, The Big Bang Theory, Pretty Little Liars et Le Prince de Bel Air se destinent au service, tout comme des nouveautés de Greg Berlanti (Arrowverse) et Hello Sunshine, la compagnie de Reese Witherspoon.