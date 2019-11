Voici 5 livres d’auteurs québécois pour les enfants à mettre sous le sapin.

Le pire livre du monde

Le titre n’est pas une métaphore. L’auteure-illustratrice Élise Gravel embarque les lecteurs pour un voyage inattendu dans le livre le plus ridicule ayant jamais existé! Les personnages de l’histoire sont rapidement agacés par l’auteure… Ils se rebellent contre ses figures de style en lui lançant des injures pour attirer son attention et donner au récit une direction plus intéressante.

Le pire livre du monde, Élise Gravel, 20$, éditions Scholastic

Thao dans la forêt des lucioles

En hommage à sa fille adoptée au Vietnam, Véronique Béliveau présente un conte fantastique plein d’espoir qui parle de diversité et de bravoure. Le récit met en scène la vaillante Thao, née à l’autre bout du monde et habitant non loin d’une forêt d’où s’échappent lueurs et bruits inquiétants. Un jour, un oiseau lui parle… et la voilà conviée à accomplir une grande mission.

Thao dans la forêt des lucioles, Véronique Béliveau et Sabrina Gendron, 25$, éditions de la Bagnole

Le poisson et l’oiseau

Premier album illustré de l’auteure Kim Thúy, Le poisson et l’oiseau raconte l’histoire d’une petite fille qui a oublié de fermer la cage de son oiseau; tout près, dans son bocal, un poisson rouge tente de converser avec lui… Comment jouer ensemble alors que tant de différences les séparent? La réponse se trouve quelque part dans la grâce des ailes déployées de l’oiseau.

Le poisson et l’oiseau, Kim Thúy et Rogé, 30$, éditions de la Bagnole

La fête des Morts

Dany Laferrière nous emmène une fois de plus dans son Haïti natale en compagnie de sa grand-maman. Il s’attarde sur cette journée d’école buissonnière qui l’a mené à observer une procession funéraire au cimetière en cette journée de la fête des Morts. Appelant au voyage, dans le temps et dans l’espace, l’ouvrage fait découvrir aux enfants des pays ou des époques qu’ils ne connaissent pas.

La fête des Morts, Dany Laferrière et Frédéric Normandin, 20$, éditions de la Bagnole

Est-ce qu’on arrive bientôt?

Dans cette nouvelle aventure, la famille Tremblay reprend la route pour le congé des Fêtes. Bien sûr, les enfants, Lucas et Élise, poseront pendant le trajet un tas de questions à leurs parents, qui feront de leur mieux pour répondre! Pourquoi chante-t-on l’hymne national avant chaque partie de hockey? Qui est Gilles Vigneault? D’où vient la tourtière? Un livre pour découvrir l’histoire du Québec en famille.

Est-ce qu’on arrive bientôt?, Benoît Archambault et Éric Bédard, 25$, éditions Auzou