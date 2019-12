«Marriage Story» obtient six nominations aux Golden Globes

Marriage Story de Noah Baumcach obtient cette année le plus de nominations aux Golden Globes.

La production de Netflix a en effet été sélectionnée dans six catégories:

meilleur film dramatique ;

meilleure actrice dans un film dramatique pour Scarlett Johansson ;

meilleur acteur dans un film dramatique pour Adam Driver ;

meilleure actrice dans un second rôle Laura Dern ;

meilleur scénario pour Noah Baumbach ;

meilleure bande originale pour Randy Newman.

Marriage Story était notamment présenté cet été à la Mostra de Venise et au Festival de Toronto.

À noter que The Irishman, de Martin Scorsese, également produit par Netflix, et le dernier Quentin Tarantino, Once Upon a Time… in Hollywood, ont été sélectionnés dans cinq catégories, dont meilleure réalisation et meilleur scénario.

La 77e cérémonie des Golden Globes se déroulera le 5 janvier 2020 à Los Angeles, soit un mois avant celle des Oscars (9 février).